Євреї, які пережили блокаду Ленінграда, вперше отримають щомісячну допомогу з Німеччини

Сума щомісячної ренти складе €375 (близько $443)

Ізраїльтяни, які пережили блокаду Ленінграда, зможуть отримувати щомісячну пенсію з Німеччини. Про це в середу, 6 жовтня, повідомила Конференція з єврейських матеріальних позовів до Німеччини (Claims Conference).

Крім того, пенсії будуть призначені тим, хто ховався від переслідування нацистів під час Другої світової війни на території Франції і Румунії. Ці три категорії громадян зможуть претендувати на отримання щомісячної допомоги від німецького уряду вперше, додає ізраїльський сайт «11Кан».

У Claims Conference повідомили, що нова програма допомоги, яка грунтується на географічному принципі, вже відкрита для отримання прохань від претендентів. Сума щомісячної допомоги складе €375 (близько $443). Крім того, будуть виплачуватися і символічна одноразова допомога з Фонду дітей Голокосту – для людей, що піддавалися нацистським переслідувань і народилися в 1928 році і пізніше.

У Claims Conference підкреслили, що мова йде приблизно про 6500 осіб які пережили Голокост, і які вперше зможуть претендувати на щомісячну ренту з Німеччини.

Гідеон Тейлор, голова Claims Conference, нагадав, що мова йде про останнє покоління людей, які пережили Голокост – «воно старіє, а потреби цих людей в допомозі збільшується».

«Навіть після 75 років ця символічна рента важлива, тому що вона повертає цим людям хоч трохи власної гідності, яка було потоптана в юні роки, що припали на Катастрофу», – підкреслив він.

До слова, оприлюднено перші імена нацистів, що розстрілювали людей у Бабиному Яру.