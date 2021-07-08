На Полтавщині створюють музей скіфської доби (фото)

У межах проєкту буде створено дизель-електростанцію, артезіанську свердловину, відкритий автомобільний паркінг, зони кемпінгу та інші локації

У межах проєкту буде створено дизель-електростанцію, артезіанську свердловину, відкритий автомобільний паркінг, зони кемпінгу та інші локації

Демонтаж виконано і розпочато підготовку до укріплення фундаменту й стін

Триває створення музею Більського городища на Полтавщині – історичної пам’ятки скіфської доби на півночі області. Про це повідомляє Полтавська облдержадміністрація.

«На Полтавщині створюють унікальний музей скіфської доби. Під нього ми реконструюємо будівлю колишнього дитсадка. Об’єкт має всі шанси стати відомою на всю Україну туристичною родзинкою Полтавщини. Фонди історико-культурного заповідника «Більськ» вже налічують десятки тисяч унікальних знахідок та експонатів. Усі вони будуть представлені на загал у новому музеї. Це – наша багатовікова історія, просякнута скіфською епохою», – зауважила заступник голови Полтавської облдержадміністрації Катерина Рижеченко.

Нині весь комплекс запланованих робіт проводять згідно з графіком. Наразі зводять добудови приміщення. Уже повністю виконали демонтаж і розпочали підготовку до укріплення фундаменту й стін. Ведуть підготовчі роботи до заливання підлоги.

«Є комплексне бачення розвитку цього об’єкта. Хочемо, щоб приїхавши сюди, люди могли подивитися музей та його експонати, ознайомитися з Більськом і повноцінно провести тут день та організувати дозвілля», – сказав директор історико-культурного заповідника «Більськ» Ігор Корост.

Загалом реконструкція під приміщення музею передбачає підсилення фундаментів і конструкцій будівлі; перепланування внутрішнього простору; внутрішнє та зовнішнє оздоблення з утепленням; влаштування зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж з водопостачання, каналізації, електропостачання, освітлення, опалення, вентиляції, кондиціювання; облаштування благоустрою території.

Також у межах проєкту буде створено та побудовано дизель-електростанцію, артезіанську свердловину, відкритий автомобільний паркінг, зони кемпінгу, «Містечко майстрів», «Скіфські атракціони», декоративний курган, скульптури в скіфській тематиці, паркан і альтанку. Проєктом будівництва передбачено створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення.

Додамо, що до кінця серпня біля Музею історії запорізького козацтва на острові Хортиця планується облаштувати курган.

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