Зруйнованій садибі Барбана в Києві хочуть повернути первісний вигляд

Столична влада готує документи для надання історичній будівлі охоронного статусу

На останньому сесійному засіданні Київради було ухвалено рішення про підготовку протокольного доручення Департаменту культурної спадщини щодо вивчення історичної будівлі на Обсерваторній, 6 (садиби Барбана) та підготовки необхідної документації для надання об’єкту охоронного статусу. Це дозволить реставрувати будівлю, відновивши її початковий вигляд. Про це повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації Юрій Тацій на своїй сторінці у Facebook.

Садиба була зведена наприкінці ХІХ століття на замовлення титулярного радника Олександра Барбана, потім у ній жили дворянин Іван Гореславський та провізор В'ячеслав Геращеневський.

Революція перетворила будівлю на оселище родини голови Комітету у справах мистецтв при Раднаркомі УРСР драматурга Олександра Корнійчука. Пізніше у різні роки в садибі розміщувалася лікарня, редакція журналу «Культура і життя» та інші установи.

У серпні 2021 року садибу Барбана було знесено для будівництва 12-поверхового житлового комплексу.

Тацій нагадав, що, попри те, що будівля не має статусу пам’ятки культурної спадщини, всі роботи поряд та в ній мають погоджуватися з Міністерством культури та інформаційної політики, адже садиба знаходиться на території пам’ятки архітектури місцевого значення. Після знесення історичної будівлі Рада нацбезпеки та оборони ухвалила рішення щодо відновлення будівлі.

За фактом самоправства на вулиці Обсерваторній, 6, де забудовник зруйнував історичну будівлю Барбана кінця ХІХ століття, розпочато кримінальне провадження.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на знесення історичної садиби, заявивши, що йому «соромно за столичну владу».

Раніше Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації закликав Міністерство культури та інформаційної політики прискорити внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України понад 1400 об’єктів.

Громадські активісти вимагають від Київради внести частково знесену садибу Барбана на Обсерваторній, 6, до списку об’єктів, де заборонена реконстуркція.