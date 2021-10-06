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    Археологи знайшли на Полтавщині унікальні прикраси скіфської доби (фото)

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    Археологи розкопали під Котельвою Полтавської області унікальні амфороподібні підвіски - Археологи знайшли на Полтавщині унікальні прикраси скіфської доби (фото)

    Археологи розкопали під Котельвою Полтавської області унікальні амфороподібні підвіски

    фото: bilsk.com.ua

    Після опрацювання артефакти представлять в експозиції Музею Більського городища

    Археологи розкопали під Котельвою у Полтавській області унікальні амфороподібні скляні підвіски. Про це повідомив Історико-культурний заповідник «Більськ».

    «Унікальні амфороподібні скляні підвіски були виявлені цьогоріч під час археологічних досліджень ґрунтового могильника на Барвінковій горі. Такі прикраси тут зустрічаються вперше», – йдеться у повідомленні.

    Керівник експедиції, старший науковий співробітник Інституту археології Денис Гречко у коментарі «Укрінформу» зазначив, що вироблені намистини були приблизно у IV столітті до нашої ери. Що ж стосується інших даних щодо знахідки, то вони з’являться лише після детального її вивчення фахівцями.

    Після опрацювання ці артефакти представлять в експозиції Музею Більського городища.

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    Археологи знайшли на Полтавщині унікальні прикраси скіфської доби (фото)
    Археологи знайшли на Полтавщині унікальні прикраси скіфської доби (фото)
    Археологи знайшли на Полтавщині унікальні прикраси скіфської доби (фото)
    Археологи знайшли на Полтавщині унікальні прикраси скіфської доби (фото)

    Більське городище VІІІ–ІІІ ст. до н.е. є археологічним об’єктом культурної спадщини України. Пам’ятка визнана вченими найбільшим укріпленим поселенням у Європі доби раннього залізного віку.

    Раніше повідомлялося, що на Полтавщині створюють музей скіфської доби (фото).

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    Теги: історія музей Полтавщина археолог археологія
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    Археологи знайшли на Полтавщині унікальні прикраси скіфської доби (фото)