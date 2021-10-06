Археологи знайшли на Полтавщині унікальні прикраси скіфської доби (фото)
Археологи розкопали під Котельвою Полтавської області унікальні амфороподібні підвіски
Після опрацювання артефакти представлять в експозиції Музею Більського городища
Археологи розкопали під Котельвою у Полтавській області унікальні амфороподібні скляні підвіски. Про це повідомив Історико-культурний заповідник «Більськ».
«Унікальні амфороподібні скляні підвіски були виявлені цьогоріч під час археологічних досліджень ґрунтового могильника на Барвінковій горі. Такі прикраси тут зустрічаються вперше», – йдеться у повідомленні.
Керівник експедиції, старший науковий співробітник Інституту археології Денис Гречко у коментарі «Укрінформу» зазначив, що вироблені намистини були приблизно у IV столітті до нашої ери. Що ж стосується інших даних щодо знахідки, то вони з’являться лише після детального її вивчення фахівцями.
Після опрацювання ці артефакти представлять в експозиції Музею Більського городища.
Більське городище VІІІ–ІІІ ст. до н.е. є археологічним об’єктом культурної спадщини України. Пам’ятка визнана вченими найбільшим укріпленим поселенням у Європі доби раннього залізного віку.
Раніше повідомлялося, що на Полтавщині створюють музей скіфської доби (фото).