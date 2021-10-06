Археологи знайшли на Полтавщині унікальні прикраси скіфської доби (фото)

Після опрацювання артефакти представлять в експозиції Музею Більського городища

Археологи розкопали під Котельвою у Полтавській області унікальні амфороподібні скляні підвіски. Про це повідомив Історико-культурний заповідник «Більськ».

«Унікальні амфороподібні скляні підвіски були виявлені цьогоріч під час археологічних досліджень ґрунтового могильника на Барвінковій горі. Такі прикраси тут зустрічаються вперше», – йдеться у повідомленні.

Керівник експедиції, старший науковий співробітник Інституту археології Денис Гречко у коментарі «Укрінформу» зазначив, що вироблені намистини були приблизно у IV столітті до нашої ери. Що ж стосується інших даних щодо знахідки, то вони з’являться лише після детального її вивчення фахівцями.

Після опрацювання ці артефакти представлять в експозиції Музею Більського городища.

Більське городище VІІІ–ІІІ ст. до н.е. є археологічним об’єктом культурної спадщини України. Пам’ятка визнана вченими найбільшим укріпленим поселенням у Європі доби раннього залізного віку.

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