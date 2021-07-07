На Хортиці облаштують курган (фото)

На Хортиці не лише відремонтують Музей історії запорізького козацтва, а й комплексно змінять всю територію

На Хортиці не лише відремонтують Музей історії запорізького козацтва, а й комплексно змінять всю територію

Запущена програма повної реконструкції у північній частині острова

До кінця серпня біля Музею історії запорізького козацтва на острові Хортиця планується облаштувати курган. Про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

«На Хортиці тривають роботи у межах «Великої реставрації». До кінця серпня плануємо облаштувати Курган біля Музею історії Запорізького козацтва. Також запущена програма повної реконструкції у північній частині острова. Паралельно до кінця року триватимуть протиаварійні роботи в Музеї та на оглядовому майданчику», – написав Ткаченко.

Він нагадав, що МКІП, Запорізька облдержадміністрація та Запоріжсталь підписали Меморандум щодо консолідації зусиль для відродження острова. Партнером проєкту реконструкції Хортиці стала компанія «Метінвест». Над розробленням концепції Хортиці працював колектив авторів, яких зібрала консалтингова компанія Big City Lab.

«Ми об’єднали зусилля, тож процес значно прискорився. Тому продовжуємо працювати і рухаємося за планом», – додав Ткаченко.

Нагадаємо, що за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» на Хортиці не лише відремонтують Музей історії запорізького козацтва, а й комплексно змінять всю територію, після чого острів стане одним із ключових туристичних «магнітів» усієї України.

Додамо, що на Херсонщині туристам пропонують кавунові тури, такий проєкт започаткували минулого року.

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