У Марокко знайдено прикраси віком 150 тисяч років (фото)

Це найдавніші з відомих людських прикрас

Марокканські, американські і європейські археологи і антропологи вивчили намисто з черепашок, знайдені в Марокко, і встановили, що їх вік становить від 142 до 150 тис. років. Це найдавніші з відомих людських прикрас. Стаття про це опублікована в журналі Science Advances.

33 намистини – це невеликі раковини морської равлики виду Tritia gibbosula з отворами в них, знайдені в марокканській печері в період з 2014 по 2018 рік. Швидше за все, їх носили у вигляді намиста, нанизаного на нитку, яка не збереглася, або як підвіски або сережки.

Печера Бізмун, де їх знайшли, знаходиться на південному заході Марокко, в 20 км від портового міста Ес-Сувейра на Атлантичному узбережжі. Перші палеолітичні знахідки в цій печері відносяться до 2008 року.

Один з авторів статті Стівен Кун вважає, що ці прикраси мають також найбільш ранню форму символічної поведінки наших предків, які прагнули таким невербальним способом відзначити свою особливу роль в племені, тим самим поклавши початок відповідним людським когнітивним навичкам.

Часті знахідки бус з черепашок в археологічних шарах цього періоду показують, що подібні предмети відігравали важливу роль для позначення своєї ідентичності серед Homo sapiens в Північній Африці, а нові знахідки означають, що перші форми символічної поведінки проявилися набагато раніше, ніж вважалося до цих пір.

До слова, у столиці співробітники митної служби затримали чоловіка, який намагався провезти через аеропорт «Бориспіль» 44 кілограми срібних прикрас з Індії.