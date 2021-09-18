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    На Японію обрушився потужний тайфун

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    Людей, які знаходяться в районах на шляху тайфуну, закликають остерігатися зсувів і повеней - На Японію обрушився потужний тайфун

    Людей, які знаходяться в районах на шляху тайфуну, закликають остерігатися зсувів і повеней

    Фото NHK

    Почалася евакуація. Тайфун №14 ослабне рано вранці в неділю

    Люди по всій Японії готуються до потенційно катастрофічних погодних умов. Тайфун №14 викликав зливи, дощі та сильні вітри в західних і центральних районах країни. У п’ятницю ввечері тайфун врізався в узбережжя острова Кюсю і продовжує рухатися в східному напрямку, повідомляє NHK.

    Офіційні представники закликають людей, які знаходяться в районах на шляху тайфуну, остерігатися зсувів і повеней. Як зазначається, в суботу вранці наказ про евакуацію охопив приблизно 400 осіб.

    Тайфун призвів до порушення роботи транспортних систем. Рух на деяких маршрутах швидкісних суперекспресів Сінкансен і місцевих залізничних лініях було призупинено. У суботу було скасовано понад 30 авіарейсів.

    Вважають, що тайфун №14 ослабне рано вранці в неділю. Офіційні представники повідомляють, що людям необхідно продовжувати залишатися напоготові на випадок можливих повеней.

    Нагадаємо, у Японії було скасовано авіарейси та перенесено олімпійські змагання через тайфун.

    До слова, тайфун «Ін-Фа» обрушився на узбережжя Східного Китаю і приніс із собою зливи та штормовий вітер.

    Як повідомлялося, 7 вересня, схід Філіпін накрив потужний тайфун Conson, який спричинив відключення електроенергії у кількох провінціях держави. Стихійне лихо парализувало інфраструктуру східних провінцій.

    Теги: стихійні лиха Японія вітер негода буревій евакуація
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    На Японію обрушився потужний тайфун