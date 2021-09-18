Сторічна британка має незвичайний секрет довголіття

«Старість для мене нічого не означає», – зізнається Джулі Буш.

Віскі, банани, прогулянки і секрет: що допомогло жінці дожити до ста років

Британська довгожителька представила незвичайний рецепт, як дожити до 100 років – не відмовляти собі в спиртному, бананах і прогулянках. Але у неї є ще один секрет. Про це повідомляє Ham&High.

Нещодавно, 12 вересня, мешканка Лондона Джулі Буш відзначила сторіччя. Ювілей жінка відсвяткувала великою вуличною вечіркою з десятками гостей – родичів, друзів і сусідів.

Колишня лікарка-фізіотерапевт і волонтерка Червоного Хреста і сьогодні щодня гуляє по своєму району, з радістю балакає з сусідами, грає на віолончелі та регулярно грає в бридж.

Вона зізнається, що все ще відчуває себе в хорошій формі і будує плани на майбутнє.

«Всередині я не відчуваю нічого, що б відповідало моєму вікові. Насправді ж, старість для мене нічого не означає. Я все ще гуляю щодня, живу одна і сама за собою доглядаю», – зізнається англійка.

Буш вже прабабуся – у неї шість онуків і шість правнуків. У 1998 році вона поховала чоловіка.

«Віскі, прогулянки, банани і боротьба з фашизмом. Не обов'язково в такому порядку», – так цитує рецепт довголіття своєї бабусі один із онуків Джулі.

Нагадаємо, що найстаршою людиною на планеті вважається японка Кане Танака, якій у січні виповнилося 118 років. У Японії проживає понад 86 тисяч довгожителів, віком понад 100 років, 88% із них – жінки.





