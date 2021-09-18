  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Сторічна британка має незвичайний секрет довголіття

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Старість для мене нічого не означає&raquo;, &ndash; зізнається Джулі Буш. - Сторічна британка має незвичайний секрет довголіття
    «Старість для мене нічого не означає», – зізнається Джулі Буш.
    Фото з відкритих джерел

    Віскі, банани, прогулянки і секрет: що допомогло жінці дожити до ста років

    Британська довгожителька представила незвичайний рецепт, як дожити до 100 років – не відмовляти собі в спиртному, бананах і прогулянках. Але у неї є ще один секрет. Про це повідомляє Ham&High.

    Нещодавно, 12 вересня, мешканка Лондона Джулі Буш відзначила сторіччя. Ювілей жінка відсвяткувала великою вуличною вечіркою з десятками гостей – родичів, друзів і сусідів.

    Колишня лікарка-фізіотерапевт і волонтерка Червоного Хреста і сьогодні щодня гуляє по своєму району, з радістю балакає з сусідами, грає на віолончелі та регулярно грає в бридж.

    Вона зізнається, що все ще відчуває себе в хорошій формі і будує плани на майбутнє.

    «Всередині я не відчуваю нічого, що б відповідало моєму вікові. Насправді ж, старість для мене нічого не означає. Я все ще гуляю щодня, живу одна і сама за собою доглядаю», – зізнається англійка.

    Буш вже прабабуся – у неї шість онуків і шість правнуків. У 1998 році вона поховала чоловіка.

    «Віскі, прогулянки, банани і боротьба з фашизмом. Не обов'язково в такому порядку», – так цитує рецепт довголіття своєї бабусі один із онуків Джулі.

    Нагадаємо, що найстаршою людиною на планеті вважається японка Кане Танака, якій у січні виповнилося 118 років. У Японії проживає понад 86 тисяч довгожителів, віком понад 100 років, 88% із них – жінки.

    Читайте також: Менше солі й податки на шкідливі звички: генетик порадив, як жити довше



    Теги: Японія Велика Британія жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сторічна британка має незвичайний секрет довголіття