У Бразилії французи забралися на статую Христа (фото)

У Бразилії французи забралися на статую Христа

Громадяни Франції, яким по 28 років, сховалися всередині монумента і дочекалися його закриття

У Ріо-де-Жанейро поліцейські затримали двох французів, котрі пробралися на статую Христа-Спасителя на горі Корковадо. Про це повідомляє місцеве видання O Globo з посиланням на міську поліцію.

Громадяни Франції, яким по 28 років, сховалися всередині монумента і дочекалися його закриття.

Рано вранці в понеділок, 23 серпня, вони по сходах, які використовуються для ремонтних робіт, забралися на голову статуї, де зафіксували своє «досягнення» на відео і фото.

Зловмисників помітив охоронець пам'ятника, він викликав співробітників правоохоронних органів, які і затримали французів.

Як відзначили в поліції, затриманих вже відпустили під заставу в 10 тис. бразильських реалів.

До слова, із найвищої гори Львівщини зникла статуя Ісуса Христа. Про зникнення з гори Пікуй гіпсової фігури Ісуса Христа повідомили туристи у Facebook-спільності «Хочу_в_гори».

За словами місцевих жителів, найімовірніше, що статуя Ісуса Христа впала під час сильних снігопадів на початку весни.