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    У Бразилії французи забралися на статую Христа (фото)

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    У Бразилії французи забралися на статую Христа - У Бразилії французи забралися на статую Христа (фото)
    У Бразилії французи забралися на статую Христа
    Фото: Reuters

    Громадяни Франції, яким по 28 років, сховалися всередині монумента і дочекалися його закриття

    У Ріо-де-Жанейро поліцейські затримали двох французів, котрі пробралися на статую Христа-Спасителя на горі Корковадо. Про це повідомляє місцеве видання O Globo з посиланням на міську поліцію.

    Громадяни Франції, яким по 28 років, сховалися всередині монумента і дочекалися його закриття.

    Рано вранці в понеділок, 23 серпня, вони по сходах, які використовуються для ремонтних робіт, забралися на голову статуї, де зафіксували своє «досягнення» на відео і фото.

    Зловмисників помітив охоронець пам'ятника, він викликав співробітників правоохоронних органів, які і затримали французів.

    Як відзначили в поліції, затриманих вже відпустили під заставу в 10 тис. бразильських реалів.

    До слова, із найвищої гори Львівщини зникла статуя Ісуса Христа. Про зникнення з гори Пікуй гіпсової фігури Ісуса Христа повідомили туристи у Facebook-спільності «Хочу_в_гори».

    За словами місцевих жителів, найімовірніше, що статуя Ісуса Христа впала під час сильних снігопадів на початку весни.

    Теги: Бразилія пам'ятник
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    У Бразилії французи забралися на статую Христа (фото)