На Чернігівщині сталася смертельна ДТП за участю поліцейського



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Поліцейський, який знаходився за кермом авто, був тверезим, повідомили в поліції

На Чернігівщині поліцейський збив насмерть велосипедиста.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Аварія сталася 18 жовтня близько 10 години вечора поблизу Сосниці.

«Сержант поліції перебував поза службою. Він наїхав на велосипедиста, який на неосвітленій частині дороги рухався в попутному напрямку з правої сторони. Від отриманих травм велосипедист помер на місці аварії», - заявили в поліції.

Зазначається, що правоохоронець самостійно викликав поліцейських та швидку допомогу.

«Результати освідування водія автомобіля показали, що він був тверезим», - повідомили в поліції.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Таке правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Керівництво ГУНП в Чернігівській області за фактом ДТП призначило проведення службового розслідування.

До слова, минулого тижня у Києві сталося три дорожньо-транспортних пригоди за участі автомобілів швидкої допомоги. Дві з них – смертельні: загинули водій, фельдшер та пасажир «швидкої».