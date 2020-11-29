В Індонезії прокинувся вулкан Левотоло
Стовп попелу і диму піднявся з жерла вулкана на висоту чотирьох кілометрів
В Індонезії є приблизно 130 діючих вулканів
На півдні Індонезії почав виверження вулкан Левотоло, розташований на острові Ломблен.
Про це пише CNN у неділю, 29 листопада.
Стовп попелу і диму піднявся з жерла вулкана на висоту чотирьох кілометрів. Повідомлень про руйнування і постраждалих поки не надходило, однак влада заборонила польоти в цьому районі країни і закрили місцевий аеропорт.
Влада також попередила про можливу появу лавових потоків і в зв'язку з ситуацією ввела передостанній рівень реагування на загрозу.
ЗМІ нагадують, що в Індонезії, що знаходиться в сейсмічно небезпечній зоні – так званому Тихоокеанському вулканічному вогняному кільці, є приблизно 130 діючих вулканів.
Нагадаємо, у середині листопада на Сицилії прокинувся вулкан Стромболі.