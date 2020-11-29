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    У світі

    В Індонезії прокинувся вулкан Левотоло

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    <p>Стовп попелу і диму піднявся з жерла вулкана на висоту чотирьох кілометрів</p> - В Індонезії прокинувся вулкан Левотоло

    Стовп попелу і диму піднявся з жерла вулкана на висоту чотирьох кілометрів

    В Індонезії є приблизно 130 діючих вулканів

    На півдні Індонезії почав виверження вулкан Левотоло, розташований на острові Ломблен.

    Про це пише CNN у неділю, 29 листопада.

    Стовп попелу і диму піднявся з жерла вулкана на висоту чотирьох кілометрів. Повідомлень про руйнування і постраждалих поки не надходило, однак влада заборонила польоти в цьому районі країни і закрили місцевий аеропорт.

    Влада також попередила про можливу появу лавових потоків і в зв'язку з ситуацією ввела передостанній рівень реагування на загрозу.

    ЗМІ нагадують, що в Індонезії, що знаходиться в сейсмічно небезпечній зоні – так званому Тихоокеанському вулканічному вогняному кільці, є приблизно 130 діючих вулканів.

    Нагадаємо, у середині листопада на Сицилії прокинувся вулкан Стромболі.

    Теги: стихійні лиха вулкан Індонезія
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