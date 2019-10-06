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    У світі

    На парламентських виборах у Косові оголосили перші результати екзитполів

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    На&nbsp;виборчі дільниці прийшли&nbsp;44% з-поміж 1,9 мільйона виборців - На парламентських виборах у Косові оголосили перші результати екзитполів
    На виборчі дільниці прийшли 44% з-поміж 1,9 мільйона виборців

    Голосування пройшло без значніших інцидентів й порушень процедури

    На сьомих парламентських виборах у Косові, згідно з першими повідомленнями, найбільше голосів отримали рух «Самовизначення» Альбіна Курті й Демократична спілка Косова, яку очолює Іса Мустафа.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    На виборчі дільниці прийшли 44% з-поміж 1,9 мільйона виборців. Вони обирали 120 депутатів, в тому числі 10 сербської національності. Своїх кандидатів висунули 25 партій та коаліцій.

    Голосування, за словами закордонних та місцевих спостерігачів, пройшло без значніших інцидентів й порушень процедури. Неофіційні результати будуть оприлюднені протягом ночі.

    На думку оглядачів, причиною низької явки є економічна криза й те, що впродовж минулих 11 років усі уряди обвинувачували попередників у корупції, і жоден з них не вживав ефективних заходів проти порушників закону.

    Отож, більшість громадян упевнена, що політична еліта корумпована та що немає політичної сили, готової розпочати процес глибокої перебудови суспільства й економіки.

    Косово проголосило незалежність від Сербії 2008 року в односторонньому порядку. Країну досі визнали понад 100 держав, насамперед більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами; не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова.

    вибори політика криза Сербія Косово
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