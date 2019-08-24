Косово підозрює людину з оточення президента Сербії у вбивстві лідера косовських сербів



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Мілан Радоїчич тісно співпрацює з владою в Белграді Фото: Радіо Свобода

Радоїчича підозрюють у вбивстві Олівера Івановича, лідера косовських сербів

Суд у Приштині (Косово) звернувся до міжнародних органів із вимогою оголосити в розшук близького до чинного президента Сербії Александара Вучича політика Мілана Радоїчича за підозрою у вбивстві.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Радоїчича підозрюють у вбивстві 16 січня 2018 року в Косовській Митровиці Олівера Івановича, лідера косовських сербів, які відмовлялися діяти за вказівками Белграда.

Зазначається, що спершу президент Сербії і його команда заявляли, що замах, ймовірно, скоїли серби, а згодом почали звинувачувати косовську владу в тому, що вона відмовляється співпрацювати з Сербією під час слідства.

Косовські ж урядовці стверджували, що сербська сторона надає притулок підозрюваним у причетності до вбивства Івановича.

Нагадаємо, парламент Косова 22 серпня проголосував про свій розпуск. Дострокові парламентські вибори відбудуться останньої неділі у вересні або на початку жовтня.