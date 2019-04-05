На півночі Італії випав метровий шар снігу



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Синоптики знову обіцяють вологу погоду з дощами і поривчастим вітром

Всю іншу територію країни заливає дощами

В Італію несподівано повернулася зима. Про це повідомляє Euronews.

Зазначається, що в області П'ємонт та інших північних регіонах країни випав сніг. Висота снігового покриву становила сто сантиметрів.

Додамо, що в іншій частині країни 4 квітня йшли дощі, що супроводжувалися сильним вітром.

За прогнозами синоптиків, у п'ятницю, 5 квітня, в північній і центральній частині знову очікуються опади. Волога погода прийде і на південь півострова.

До слова, в Україні цього тижня середня добова температура повітря не опускатиметься нижче +8 градусів, що є необхідним сигналом для комунальних служб вимикати опалення. Про це написала метеоролог Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, до кінця тижня температура повітря у більшості областей України становитиме в денні години +10+16 градусів, на заході та півдні місцями до +17+20 градусів.

Свіжішим повітря очікується у східних областях та на узбережжях морів, +7+12 градусів. Нічні нулі та невеликі мінуси нарешті щезнуть, уночі передбачається +2+8 градусів.

5 та 6 квітня в Україні переважатиме антициклонічний характер погоди, тобто, опадів не очікується, буде сухо та сонячно. 7 квітня із Польщі наблизиться атмосферний фронт.

На Благовіщення в західних областях України та в другій половині дня й у північній частині пройдуть дощі. Проте на решті території ще буде сухо.