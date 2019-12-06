23 роки Україна знищувала свою армію, а сьогодні за це доводиться платити страшну ціну

Армія України все ще не стала професійною корпорацією, залишаючись народною армією - з усіма її перевагами і недоліками

День армии.

В этот знаменательный день, День Вооруженных сил Украины, многие до сих пор не понимают их цели и задачи.

Маленький ликбез:

1. Основная функция армии - не война, а предотвращение войны.

Если армия воюет, это означает, что она не справилась с выполнением первой, основной своей задачи.

Поэтому, в мирное время, армия должна тренироваться и вооружаться настолько интенсивно и качественно, чтобы любой противник или коалиция противников всегда оказывался в своих планах на военную агрессию против нашей страны, перед угрозой неприемлемого ущерба.

Простыми словами, риски агрессивной войны против нас должны всегда быть выше любых ее потенциальных выгод.

2. Вторая функция вооружённых сил - интеграционная социальная машина.

Подумайте: вооруженные силы - это практически единственный институт, в существовании и деятельности которого одинаково заинтересованы и государство, и общество.

Во всех остальных случаях, отношения государства и общества, мягко-мягко говоря, противоречивы.

Вот вам - «общее благо» в наличии и действии.

Как это работает:

а) государство, если правильно действует в военной сфере, может приобрести лояльность общества, а затем - постоянно увеличивать количество лояльных граждан, прошедших через Вооруженные Силы, особенно, если эти Силы, демонстрируют им состоятельность и лояльность самого государства.

б) общество, если правильно действует в военной сфере (например, не уклоняется от участия в ней) получает в руки существенные рычаги влияния в государстве.

До сих пор считается, что основным инструментом получения средним классом политического влияния есть его экономическая активность.

Считайте, что вы только что добавили себе в актив ещё один очень мощный инструмент.

Для государства, гражданин, бегающий от военкомата - одна стать, а вот резервист или участник территориальной обороны - совсем другая.

Именно институты, возникающие, как дополнительные функции вокруг вооружённых сил (в первую очередь, военно-социальные), являются одним из основных инструментов и каналов GR (government relationship) в цивилизованных странах.

Это - различные ветеранские организации, территориальные объединения, общественные комиссии, общества по содействию обороне, стрелковые, детские, молодежные, спортивные клубы и т.п.

3. Третья функция вооружённых сил - плавильный котёл.

Такие государства, как США, Германия, Франция, Великобритания, Израиль используют эту функцию совершенно сознательно.

В поликонфессиональных, полиэтничных, многоукладных странах, вооружённые силы - один из самых мощных, если не самый мощный, инструмент интеграции общества.

Как известно, армейская дружба и связи сохраняются практически на всю жизнь.

Служба в одном отделении/экипаже/окопе парней из Львова, Харькова, Бахчисарая, Сум и Донецка, лучше всякой другой общественной практики, прошивает страну стальными нитями объединения.

Среди инструментов также - направление военнослужащих для службы в другой регион своей страны, для знакомства с бытом, укладом, обычаями.

Если Карпаты от наводнения спасают ребята из Одессы, Луганска и Симферополя, это тоже лишним никак не бывает.

Вооружённые силы, как плавильный котёл - это инструмент получения юридического (для мигрантов) и фактического гражданства - воспитания в духе патриотизма, знания и уважения к истории страны, изучения государственного языка (и его стандартов), лояльности и готовности пожертвовать собой ради страны и общества, системно взаимодействовать с государством.

Армейский networking - это и инструмент социализации, и актуально работающие социальные лифты, облегчающие, например, позиционирование на рынке труда и поиски работы.

4. Четвёртая функция вооружённых сил - демонстрация флага.

Существенной проблемой Украины является ее малая узнаваемость и значимость в мире, либо, в случае таковых - отрицательный или проблемный имидж.

Однако, правительство может быть сколь угодно коррумпированным, но - конкретные солдаты, в конкретном африканском селе, защищающие местных жителей от войны, стихийного бедствия, голода, болезней - это много. Это очень много.

Добавим сюда, войска, страны и организации, с которыми эта деятельность осуществляется совместно - и флаг страны становится все выше.

Вслед за солдатами приходят дипломаты, за ними - коммерсанты, за ними - культура.

Демонстрация флага - один из мощнейших инструментов капитализации страны в мире.

5. Пятая функция вооружённых сил - зарабатывание денег.

Общественное мнение строится на том, что армия - гигантская мясорубка по перематыванию народных средств и, скрипя сердце, соглашается «...кормить свою армию, чтобы не кормить чужую».

Это - большая ошибка.

Исходя из пункта номер 4, армия - отличное средство капитализации страны, государства и общества.

Косвенные доходы США, например, за счёт существования вооружённых сил, обеспечивающих безопасность международной торговли (море, воздух, суша) - исчисляются триллионами долларов..

Украинское участие в тех же процессах (например, военно-морские миссии по обеспечению безопасности судоходства в Красном и Средиземном морях), в международных операциях по поддержанию мира - это и прямой доход, вполне сопоставимый в долях всему экспортному потенциалу страны.

Это десятки (актуально) и сотни миллионов (потенциально) долларов прямого дохода.

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У армии есть ещё дополнительные функции, но остановимся пока на этих.

Следует констатировать:

на 28-м году Независимости, своей армией, как инструментом, мы, общество, пользоваться только учимся.

23 года мы уничтожали свои Вооружённые силы всем миром - и платим за это страшную цену.

Сегодня, армия все ещё понимается преимущественно как средство ведения войны и защиты государства. То есть - очень узко.

Но, как мы видим, у армии - очень много дополнительных преимуществ, в том числе, прямо экономических.

Так что, учиться нам еще и учиться.

Армией не очень пока умеют пользоваться даже сами военные, не говоря уже о нынешнем прискорбном политическом руководстве, которое вообще боится и чурается ее, а значит - снова разрушает.

Армия Украины все ещё не стала профессиональной корпорацией, оставаясь в высшей степени народной армией - со всеми ее достоинствами и недостатками.

Ещё идти и идти.

Но пока - парни и девчата там, на заснеженных рубежах, не пускают красную чуму в наши дома.

В воздухе, море, на суше, в Африке и на Балканах, высоко держат знамя Вооруженных Сил.

А значит - отдадим им должное.

С праздником! Слава героям!..

Джерело: блог Олексія Арестовича

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