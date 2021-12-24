Що відбувається на польсько-білоруському кордоні (фото)

Польських силовиків забезпечили новими тепловізійними камерами

Упродовж минулої доби на білорусько-польському кордоні помітно знизилася активність мігрантів. Про це у Twitter повідомила прикордонна служба Польщі.

Всього за добу було зафіксовано 26 спроб незаконно перетнути кордон з білоруського боку. Також прикордонники повідомляють, що протягом грудня таких спроб було 1,5 тис., а з початку поточного року – 39,5 тис.

Продовжується забезпечення польських прикордонників додатковим обладнанням – цифровими тепловізійними камерами. 41 комплект таких камер, що дозволять більш ефективно охороняти кордон, отримали співробітники Підляського прикордонного загону. Комплекти можна використовувати за будь-яких погодних умов, вдень і вночі.

Раніше литовські прикордонники повідомили про стрілянину на кордоні з Білоруссю.

Також раніше повідомлялося, що на білорусько-польському кордоні мігранти поранили двох прикордонників.

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