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    Що відбувається на польсько-білоруському кордоні (фото)

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    Складні погодні умови помітно знизили активність мігрантів на більшості ділянок кордону - Що відбувається на польсько-білоруському кордоні (фото)
    Складні погодні умови помітно знизили активність мігрантів на більшості ділянок кордону
    фото: Straż Graniczna/Twitter

    Польських силовиків забезпечили новими тепловізійними камерами

    Упродовж минулої доби на білорусько-польському кордоні помітно знизилася активність мігрантів. Про це у Twitter повідомила прикордонна служба Польщі.

    Всього за добу було зафіксовано 26 спроб незаконно перетнути кордон з білоруського боку. Також прикордонники повідомляють, що протягом грудня таких спроб було 1,5 тис., а з початку поточного року – 39,5 тис.

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    Що відбувається на польсько-білоруському кордоні (фото)
    Що відбувається на польсько-білоруському кордоні (фото)
    Що відбувається на польсько-білоруському кордоні (фото)
    фото: Straż Graniczna/Twitter

    Продовжується забезпечення польських прикордонників додатковим обладнанням – цифровими тепловізійними камерами. 41 комплект таких камер, що дозволять більш ефективно охороняти кордон, отримали співробітники Підляського прикордонного загону. Комплекти можна використовувати за будь-яких погодних умов, вдень і вночі.

    Раніше литовські прикордонники повідомили про стрілянину на кордоні з Білоруссю.

    Також раніше повідомлялося, що на білорусько-польському кордоні мігранти поранили двох прикордонників.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща мігранти кордон
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    Що відбувається на польсько-білоруському кордоні (фото)