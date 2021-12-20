Білоруська влада масово перекидає мігрантів на кордон із Латвією

Режим надзвичайного стану на латвійсько-білоруському кордоні діє з кінця жовтня

Країну вважають новою головною ціллю гібридної атаки Лукашенка

Зростання кількості мігрантів на латвійсько-білоруському кордоні свідчить про те, що балтійська країна стала головною ціллю гібридної атаки. Про це в інтерв'ю телеканалу TV3 заявив держсекретар Міністерства внутрішніх справ Латвії Дімітрій Трофімов.

Посадовець нагадав, що упродовж минулого тижня щодня на кордоні затримували десятки осіб, що намагалися прорватися до Латвії.

Трофімов наголосив, що в Білорусі відбувається організоване переміщення мігрантів, оскільки інакше неможливо пояснити таке швидке перекидання людей у різні місця на кордоні.

За словами держсекретаря МВС, уряд ухвалив рішення додатково до вже збудованих 37 км тимчасового паркану встановити ще 22,8 км. Паралельно здійснюються роботи зі зведення постійної прикордонної інфраструктури.

Голова Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс минулого тижня також повідомив депутатів Сейму, що ситуація на кордоні загострилася. Потік правопорушників на кордоні Білорусі з Литвою та Польщею останніми днями значно скоротився, і тепер Латвія стає країною, проти якої посилюється тиск нелегальної міграції.

У рамках широкомасштабної гібридної атаки режим Олександра Лукашенка з весни цього року робить спроби відправити тисячі нелегальних іммігрантів із Білорусі до Латвії, Литви та Польщі. Більшість мігрантів прибули до Білорусі з Іраку та Сирії за туристичними візами.

Раніше повідомлялося, що Латвія відгородилася від Білорусі колючим дротом.

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