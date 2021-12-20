Ситуація напружена. Що відбувається на польсько-білоруському кордоні (фото)
Спроби мігрантів прорватися з Білорусі до Польщі тривали на вихідних
В суботу та неділю ситуація на польсько-білоруському кордоні залишалася напруженою. Про це Прикордонна служба Польщі повідомила у Twitter.
У суботу 18 грудня протягом доби незаконно потрапити з території Білорусі до Польщі намагалися 76 осіб. На ділянці, що охороняється прикордонним загоном у Черемчі, група з 20 людей форсувала кордон, кидаючи каміння в польських прикордонників. Всі порушники були затримані.
Вночі група з 32 мігрантів силою форсувала кордон, як і раніше, за підтримки білоруських служб. В польських силовиків кидали каміння, а також намагалися засліплювати їх лазером.
У неділю протягом доби кордон намагалися незаконно перетнути ще 69 осіб.
Зокрема, знов було здійснено спробу силою форсувати кордон біля КПП у Черемчі. Цього разу в ній взяли участь 26 людей.
На ділянках прикордонних застав Пласка, Наревка та Дубіче Черкевне кордон намагалися перетнути приховано, як правило, групи з кількох людей.раніше повідомлялося, що група мігрантів з Близького Сходу чисельністю 30 осіб намагалися силою прорвати польсько-білоруський кордон.