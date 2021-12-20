Ситуація напружена. Що відбувається на польсько-білоруському кордоні (фото)

Спроби мігрантів прорватися з Білорусі до Польщі тривали на вихідних

В суботу та неділю ситуація на польсько-білоруському кордоні залишалася напруженою. Про це Прикордонна служба Польщі повідомила у Twitter.

У суботу 18 грудня протягом доби незаконно потрапити з території Білорусі до Польщі намагалися 76 осіб. На ділянці, що охороняється прикордонним загоном у Черемчі, група з 20 людей форсувала кордон, кидаючи каміння в польських прикордонників. Всі порушники були затримані.

Вночі група з 32 мігрантів силою форсувала кордон, як і раніше, за підтримки білоруських служб. В польських силовиків кидали каміння, а також намагалися засліплювати їх лазером.

У неділю протягом доби кордон намагалися незаконно перетнути ще 69 осіб.

Зокрема, знов було здійснено спробу силою форсувати кордон біля КПП у Черемчі. Цього разу в ній взяли участь 26 людей.

На ділянках прикордонних застав Пласка, Наревка та Дубіче Черкевне кордон намагалися перетнути приховано, як правило, групи з кількох людей.раніше повідомлялося, що група мігрантів з Близького Сходу чисельністю 30 осіб намагалися силою прорвати польсько-білоруський кордон.

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