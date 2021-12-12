Литовські прикордонники повідомили про стрілянину на кордоні з Білоруссю

З початку серпня, коли прикордонники отримали право відмовляти у в'їзді іноземцям з Білорусі, 7955 людей не допустили до Литви

У Лаздійському районі було зроблено 20 пострілів з білоруського боку

Прикордонна служба Литви повідомила, що у суботу на кордоні з Білоруссю було чути постріли. Так, у Лаздійському районі було зроблено 20 пострілів з білоруського боку, пише Delfi.

Також двічі стріляли у Шальчинінському районі на кордоні Литви з Білоруссю.

З початку серпня, коли прикордонники отримали право відмовляти у в'їзді іноземцям з Білорусі, 7955 людей не допустили до Литви.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 10 грудня написав заяву про відставку і передав її главі уряду.

Він пояснив своє рішення платежами, які компанія «Білоруськалій», що перебуває під санкціями США, переказала державній компанії «Литовські залізниці».

Санкції США проти «Білоруськалію» набули чинності 8 грудня, а в листопаді «Литовські залізниці» отримали авансовий платіж від «Білоруськалію». Водночас білоруська компанія продовжила транзит своїх товарів через Литву.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прокоментувала останню серію заяв самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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