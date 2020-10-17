У Мінську відбуваються марші жінок і студентів
Десять учасників студентського маршу вже затримали
У Мінську в суботу 17 жовтня проходять традиційний протестний жіночий марш, а також студентський «Марш молодості», почалися перші затримання.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Телеграм-каналі Nexta.
Як зазначає видання, колона жінок, що протестують, дійшла до Академії Наук і рушила далі, там поки обходиться без затримань.
А ось 10 учасників студентського маршу вже затримали – на перехресті Незалежності і Козлова.
Крім того, були затримані фотокореспондент порталу TUT.BY Вадим Замировський, кореспондент TUT.BY і БелаПАН Всеволод Зарубін, журналістка Onliner Дарина Спевак, а також кореспондент РІА «Новини».
До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників
Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю.
Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.
10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.
Як відомо, минулими вихідними на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.