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    У світі

    У Мінську відбуваються марші жінок і студентів

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    У Мінську в суботу 17 жовтня проходять традиційний протестний жіночий марш, а також студентський &laquo;Марш молодості&raquo; - У Мінську відбуваються марші жінок і студентів
    У Мінську в суботу 17 жовтня проходять традиційний протестний жіночий марш, а також студентський «Марш молодості»
    Фото: TUT.BY

    Десять учасників студентського маршу вже затримали

    У Мінську в суботу 17 жовтня проходять традиційний протестний жіночий марш, а також студентський «Марш молодості», почалися перші затримання.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Телеграм-каналі Nexta.

    Як зазначає видання, колона жінок, що протестують, дійшла до Академії Наук і рушила далі, там поки обходиться без затримань.

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    У Мінську відбуваються марші жінок і студентів
    У Мінську відбуваються марші жінок і студентів
    У Мінську відбуваються марші жінок і студентів
    У Мінську відбуваються марші жінок і студентів
    У Мінську відбуваються марші жінок і студентів
    У Мінську відбуваються марші жінок і студентів
    У Мінську відбуваються марші жінок і студентів
    Фото: TUT.BY

    А ось 10 учасників студентського маршу вже затримали – на перехресті Незалежності і Козлова.

    Крім того, були затримані фотокореспондент порталу TUT.BY Вадим Замировський, кореспондент TUT.BY і БелаПАН Всеволод Зарубін, журналістка Onliner Дарина Спевак, а також кореспондент РІА «Новини».

    У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.

    До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

    Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю. 

    Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.

    10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

    Як відомо, минулими вихідними на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

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    Білорусь Олександр Лукашенко протест Світлана Тихановська
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