Фріланд виступила проти повернення Росії до G8



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Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд

Абсолютно неправильно та неприйнятно повернути РФ до цього об’єднання, поки Крим залишається окупованим та анексованим Росією – Фріланд

Росію в жодному разі не можна повертати до G8 до припинення російської окупації Криму.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє Укрінформ.

«Росія була виключена із G8 саме через вторгнення та анексію Криму. Дії повинні мати чіткі наслідки. Було б абсолютно неправильно та неприйнятно повернути РФ до цього об’єднання, поки Крим залишається окупованим та анексованим Росією», – сказала Фріланд.

Вона наголосила, що «Канаді та українській громаді слід прямо говорити про це».

Як повідомлялося, раніше Трамп закликав повернути Росію в Велику сімку, виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму. Країни-члени G7 – Німеччина, Великобританія і Канада виступили проти.

Глава Євроради Дональд Туск заявив, що замість повернення РФ краще запросити на наступний саміт Великої сімки Україну як гостя.