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    Кіпр просить Євросоюз «негайно і активно» втрутитися у ситуацію з мігрантами

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    Кіпр просить ЄС перешкодити відправленню човнів з мігрантами з Сирії - Кіпр просить Євросоюз «негайно і активно» втрутитися у ситуацію з мігрантами

    Кіпр просить ЄС перешкодити відправленню човнів з мігрантами з Сирії

    У Кіпру немає ресурсів для розміщення нових мігрантів і він не може бути перетворений в «масовий табір для мігрантів»

    Кіпр попросив Євросоюз негайно перешкодити суднам з мігрантами покинути сирійський порт Тартус. Про це повідомляє видання Ekathimerini.

    За словами глави МВС Нікоса Нуріса, на Кіпрі нині «надзвичайний стан», оскільки човни контрабандистів щодня прибували з Сирії минулого тижня. Тепер центри прийому мігрантів переповнені.

    «Ми просимо Європейську комісію негайно і активно втрутитися, щоб запобігти незаконному пересуванню суден від сирійського узбережжя і особливо порту Тартус», – сказав Нуріс.

    Міністр не уточнив, як саме ЄС повинен перешкоджати човнам із Сирії, але наполягав, що «можливості є».

    Порт Тартус розташований в 160 км від південно-східного узбережжя Кіпру. Нуріс додав, що після одного прибуття мігрантів, зокрема «багатьох дітей», зняли з човна і запропонували укриття в спеціальному прибережному наметовому таборі, так як головний центр прийому в країні був переповнений.

    У Кіпру немає ресурсів для розміщення нових мігрантів і він не може бути перетворений в «масовий табір для мігрантів», підкреслив міністр.

    До слова, президент США Джо Байден збільшив ліміт на прийом біженців в чотири рази.

    За словами глави Білого дому, метою залишається збільшення ліміту до 125 тисяч біженців щорічно, і він має намір досягти її в наступному фінансовому році, який стартує в жовтні.

    У лютому Байден пообіцяв пустити мігрантів, вимушених чекати рішення суду щодо надання їм статусу біженця в Мексиці, на американську територію.

    Теги: ЄС Сирія мігранти порт Кіпр біженці
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    Кіпр просить Євросоюз «негайно і активно» втрутитися у ситуацію з мігрантами