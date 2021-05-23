Кіпр просить Євросоюз «негайно і активно» втрутитися у ситуацію з мігрантами

Кіпр просить ЄС перешкодити відправленню човнів з мігрантами з Сирії

У Кіпру немає ресурсів для розміщення нових мігрантів і він не може бути перетворений в «масовий табір для мігрантів»

Кіпр попросив Євросоюз негайно перешкодити суднам з мігрантами покинути сирійський порт Тартус. Про це повідомляє видання Ekathimerini.

За словами глави МВС Нікоса Нуріса, на Кіпрі нині «надзвичайний стан», оскільки човни контрабандистів щодня прибували з Сирії минулого тижня. Тепер центри прийому мігрантів переповнені.

«Ми просимо Європейську комісію негайно і активно втрутитися, щоб запобігти незаконному пересуванню суден від сирійського узбережжя і особливо порту Тартус», – сказав Нуріс.

Міністр не уточнив, як саме ЄС повинен перешкоджати човнам із Сирії, але наполягав, що «можливості є».

Порт Тартус розташований в 160 км від південно-східного узбережжя Кіпру. Нуріс додав, що після одного прибуття мігрантів, зокрема «багатьох дітей», зняли з човна і запропонували укриття в спеціальному прибережному наметовому таборі, так як головний центр прийому в країні був переповнений.

У Кіпру немає ресурсів для розміщення нових мігрантів і він не може бути перетворений в «масовий табір для мігрантів», підкреслив міністр.

До слова, президент США Джо Байден збільшив ліміт на прийом біженців в чотири рази.

За словами глави Білого дому, метою залишається збільшення ліміту до 125 тисяч біженців щорічно, і він має намір досягти її в наступному фінансовому році, який стартує в жовтні.

У лютому Байден пообіцяв пустити мігрантів, вимушених чекати рішення суду щодо надання їм статусу біженця в Мексиці, на американську територію.