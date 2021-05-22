Після десятирічного партнерства Литва переглядає формат взаємин із Китаєм

Вільнюс виходить із створеного Пекіном блоку «17+1»

Литва більше не бере участі в діяльності блоку «17+1», створеного Китаєм та країнами Східної Європи. За інформацією Politico, про це заявив міністр закордонних справ Балтійської держави Габріеліус Ландсбергіс, який закликав інші країни ЄС наслідувати литовський приклад.

«Більше не існує такої речі, як «17+1», оскільки з практичної точки зору Литва там відсутня», – сказав він в електронному листі, маючи на увазі десятирічну ініціативу Пекіна по взаємодії з країнами Центральної та Східної Європи.

Міністр закордонних справ Литви закликав й інші країни ЄС також відмовитися від ініціативи.

«З нашої точки зору, Євросоюзу час перейти від розділяючого формату «16+1» до більш об'єднуючого і, отже, більш ефективного формату «27+1», – наголосив він.

Представник китайського представництва в ЄС заявив, що Китай «не знав» про крок Литви, додавши, що «механізм співробітництва Китай-ЦСЄ (країни Центральної і Східної Європи) представляє собою механізм міжрегіонального співробітництва, ініційований спільно Китаєм і країнами Центральної та Східної Європи. Це відповідає прагненню всіх сторін до спільного розвитку».

Він підкреслив, що «співпраця Китаю і ЦСЄ було дуже плідною за останні дев'ять років з моменту її заснування. Це принесло відчутну користь зацікавленим країнам і додало новий вимір у відносини Китаю і ЄС».

Видання зазначає, що цей крок Литви є останнім свідченням все більш хитких відносин між Китаєм і Європейським союзом.

Днями Європейський парламент переважною більшістю голосів проголосував за заморозку законодавчого процесу для ратифікації інвестиційного пакту ЄС з Китаєм, якщо Пекін не зніме санкції з законодавців ЄС, які були введені після того, як 27 країн ЄС застосували санкції до офіційних осіб Сіньцзяна через масове інтернування уйгурських меншин.

Китай, своєю чергою, поклав провину за погіршення відносин на ЄС.

«ЄС повинен зосередитися «менше на емоційних сплесках і більше на раціональному мисленні», – заявив представник міністерства закордонних справ Китаю. – Блок повинен прийняти правильне рішення у власних інтересах».

Після виходу Литви в групі залишилися ще 11 країн ЄС: Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Естонія, Греція, Угорщина, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія.

Тим часом Китай прагне залучити до цієї ініціативи інші п'ять країн – Албанію, Боснію і Герцеговину, Північну Македонію, Чорногорію і Сербію – і закидує їх безкоштовними вакцинами від коронавірусу і масками.

Як повідомлялося раніше, в рамках реалізації інфраструктурного проекту «Один пояс, один шлях» КНР до 2030 року планує побудувати за кордоном до 30 ядерних реакторів.

До слова, Україна пропонує Пекіну прокласти інфраструктурно-транспортний коридор до ЄС територією нашої країни. Україна готова запропонувати вигідні транспортні маршрути своєю територією для сполучення Китаю з країнами Європи, а також налагодити кооперацію між підприємствами України і Китаю з подальшою реалізацією продукції на ринках ЄС.