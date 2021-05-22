Претендент на посаду канцлера Німеччини розповів про перспективу «Північного потоку – 2»

Олаф Шольц хоче добудувати газогін, залишивши і український транзит

Під час переговорів між урядами Німеччини та США щодо завершення будівництва газогону «Північний потік – 2», буде обговорюватися й питання транзиту російського газу українською газотранспортною системою. Як інформує «Голос України», про це заявив віце-канцлер ФРН Олаф Шольц.

Щольц, котрий є кандидатом на посаду канцлера під час вересневих виборів у Бундестаг від Соціал-демократичної партії Німеччини, вважає, що зараз надзвичайно важливо використати нинішній момент для ефективної кооперації з Вашингтоном з комплексу питань.

«Ми насправді намагалися різними способами забезпечити продовження розмови (із США) про те, як зробити так, щоб будівництво цього трубопроводу було завершене, але водночас ми могли б розв’язувати всі важливі теми, заявлені в зв’язку з цим. До них належить і транзит газу через Україну, і питання енергетичної безпеки Європи в цілому, – сказав Шольц в ефірі телеканалу WDR. За його словами, «йдеться про те, щоб використати можливість для хорошої кооперації» із США у цій сфері. В США існує неправильне уявлення про те, що ми могли б потрапити в залежність від цього російського газу, але, якщо мати на увазі газовий мікс з Німеччиною, то це неправильно. І виправити це було важливим завданням уряду ФРН», — зазначив Шольц.

«Північний потік – 2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу спільною потужністю 55 млрд куб. м блакитного палива на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до ФРН.

Проти проекту активно виступали США, котрі просувають у ЄС власний природний газ, а також низка європейських країн, зокрема Україна. США в грудні 2019 року запровадили економічні санкції проти газопроводу, в результаті яких швейцарська Allseas змушена була зупинити прокладання труб. Роботи продовжилися у грудні 2020 силами російського судна-трубоукладача «Фортуна», а 27 квітня цього року до нього приєдналося ще одне — «Академик Черский». При цьому США неодноразово поновлювали обмежувальні санкції.

За даними оператора проекту Nord Stream 2 AG (100-процентної дочірньої компанії «Газпрому»), на 31 березня «Північний потік-2» був готовий на 95%, залишалося прокласти 121 кілометр від загальної протяжності газопроводу двома нитками. Тепер ЗМІ оприлюднили нову цифру: залишилося прокласти 80 кілометрів труб.

Нагадаємо, що депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови №5520 про звернення до Конгресу США, в якому вони просять запровадити санкції проти газопроводу «Північний потік-2».

Учора стало відомо, що Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо російських організацій і суден за проектом «Північний потік – 2», під них потрапили 13 кораблів.

При цьому 14 республіканців у Сенаті США називають хибною стратегію президента Джо Байдена щодо газопроводу «Північний потік – 2» та закликають його негайно зупинити цей проєкт.

Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали «Зелені», які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

Відомо, що Бербок не схвалює вступ України до НАТО через конфлікт з Росією.