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На шахті у Казахстані стався вибух: понад 20 загиблих

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На шахті у Казахстані стався вибух: понад 20 загиблих
Аварія сталася на шахті імені Костенка
фото: скріншот із відео

Токаєв оголосив 29 жовтня днем жалоби у Казахстані

28 жовтня на шахті імені Костенка АТ «АрселорМіттал Теміртау» у Карагандинській області Казахстану сталася аварія.

Ймовірно, через вибух газометану на шахті загинув 21 гірник, під землею залишаються ще 23 особи.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду Казахстану припинити інвестиційну співпрацю з компанією «АрселорМіттал Теміртау».

«АрселорМіттал Теміртау», на шахті якої в Караганді загинули люди, передадуть державі, повідомляє пресслужба уряду Казахстану.

Токаєв оголосив 29 жовтня днем жалоби за жертвами аварії на шахті в Караганді.

За дорученням Токаєва створено урядову комісію з розслідування причин та ліквідації наслідків нещасного випадку на шахті у Карагандинській області.

Теги: шахта Казахстан аварія

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