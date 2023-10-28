На шахті у Казахстані стався вибух: понад 20 загиблих
Токаєв оголосив 29 жовтня днем жалоби у Казахстані
28 жовтня на шахті імені Костенка АТ «АрселорМіттал Теміртау» у Карагандинській області Казахстану сталася аварія.
Ймовірно, через вибух газометану на шахті загинув 21 гірник, під землею залишаються ще 23 особи.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду Казахстану припинити інвестиційну співпрацю з компанією «АрселорМіттал Теміртау».
«АрселорМіттал Теміртау», на шахті якої в Караганді загинули люди, передадуть державі, повідомляє пресслужба уряду Казахстану.
Токаєв оголосив 29 жовтня днем жалоби за жертвами аварії на шахті в Караганді.
За дорученням Токаєва створено урядову комісію з розслідування причин та ліквідації наслідків нещасного випадку на шахті у Карагандинській області.
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