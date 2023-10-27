Казахстан вирішив обмежити росіянам «картковий туризм»

Раніше росіяни масово оформлювали банківські картки у Казахстані, але тепер це буде складніше

Казахстан може найближчим часом заборонити росіянам масово отримувати банківські картки. Від громадян РФ під час відкриття рахунків, ймовірно, незабаром вимагатимуть дозвіл на проживання у країні. Про це йдеться в ухвалі, опублікованій на порталі Нормативних правових актів Казахстану.

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Національний банк Казахстану підготував відповідні зміни до законодавства. Формально посилення спрямовані на мінімізацію ризиків протиправних операцій – незаконний обіг наркотиків та гральний бізнес.

Передбачається, що видача карток буде можлива лише за особистої присутності та на підставі документів, що підтверджують обґрунтованість перебування в Казахстані.

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Нововведення обговорюватимуться до перших тижнів листопада. У 2022 році в сусідніх з Росією країнах різко зросла кількість виданих банківських карток через «картковий туризм» росіян після виходу з ринку Visa і Mastercard.

Банки Казахстану за два місяці – червень та липень 2022 року – випустили 50,7% банківських карток від загального річного обсягу емісії пластику.

Нагадаємо, майже одразу після початку повномасштабної війни проти України з Росії пішли платіжні системи Visa та MasterCard. Карти, випущені у Росії, перестали працювати за кордоном, а карти, випущені за кордоном, перестали працювати у Росії. Єдиною працюючою картою в Росії стала карта «Мир». Спочатку вона працювала і в низці інших країн, проте пізніше деякі з них також відмовилися приймати російські карти. Серед них – Узбекистан, а також деякі банки Киргизстану та Туреччини.

Після виходу Visa та MasterCard росіяни почали оформлювати карти банків найближчих країн. Одним із популярних напрямів «карткового туризму» став Казахстан. Там для отримання банківської картки, крім місцевої сім-картки, потрібен лише індивідуальний ідентифікаційний номер (ІПН).

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До слова, стало відомо, що у Казахстані нібито розпочав роботу центр миротворчих операцій НАТО. Тут військові мали б проходити тренування за натівськими стандартами. Проте згодом з'ясувалося, що у Казахстані немає ніякого центру НАТО, а насправді ж відбулося лише відкриття нового конференц-залу центру миротворчих операцій казахстанського Міноборони, повідомили у відомстві.