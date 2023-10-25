У Казахстані відкрився центр НАТО. Російські пропагандисти в істериці погрожують Токаєву

За словами російських пропагандистів, НАТО «влазить не лише руками, а й ногами до російсько-китайського підчерев'я»

Стало відомо, що у Казахстані нібито розпочав роботу центр миротворчих операцій НАТО. Тут військові мали б проходити тренування за натівськими стандартами. Проте згодом з'ясувалося, що у Казахстані немає ніякого центру НАТО, а насправді ж відбулося лише відкриття нового конференц-залу центру миротворчих операцій казахстанського Міноборони, повідомили у відомстві.

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«Центр функціонує з 2006 року як навчальний заклад для розвитку миротворчої складової збройних сил Казахстану. Основна його мета – підготовка персоналу для участі у миротворчих операціях за стандартами ООН», – пояснили у міністерстві.

Однак російські пропагандисти вже почали обурюватися та встигли звинуватити Альянс в нібито контролі країни. Також російські пропагандисти погрожують, що у президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва будуть проблеми через відкриття нібито центру НАТО.

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«Вибудовування контактів з НАТО у Казахстану було досить типовим, як більшість країн колишнього СРСР. Як і Росія-1994 Казахстан ввійшов у програму «Партнерство заради миру». Потім надовго на казахів забили натовці. Перший індивідуальний план дій щодо програми партнерства з'явився у 2006 році. Натівці одразу влізли у чотири напрями – у політику, у галузь надзвичайного планування, науку та у військову сферу. Щоправда, у програмі «Процес планування та аналізу» Казахстан бере участь з 2002 року – за цією програмою майже вся можлива інформація про збройні сили Казахстану була відома НАТО», – пишуть пропагандисти.

Пропагандисти відреагували на відкриття центру НАТО фото: скріншот

У 2004 році Казахстан приєднався до програми «Концепція оперативного потенціалу» – це механізм оцінки ступеня готовності миротворчих підрозділів країн-партнерів, у разі Казахстану, до взаємодії зі збройними силами країн НАТО. За словами російських пропагандистів, НАТО «влазить не лише руками, а й ногами до російсько-китайського підчерев'я».

«Завдання-максимум – зробити Середню Азію ворожим Китаю та Росії регіоном. У цій ситуації вражає розвиток думки казахського керівництва. Якщо Назарбаєв мав мрію і хорошу перспективу, стати модератором трикутника Москва-Пекін-Делі, який рано чи пізно стане центром стабільності в Євразії, то Токаєв, якщо подивитися на карту, перспектива – нажити проблем по периметру. Із заходу – російсько-іранський Каспій (і, будь ласка, не треба про Зангезурський коридор – з військової точки зору – це незначний зв'язок з НАТО), з півночі – голий кордон із Росією. Зі сходу – Китай. З півдня – не дуже стабільні економічно та соціально сусіди», – пишуть пропагандисти.

Пропагандисти обурилися діям НАТО фото: скріншот

Крім того, кремлівські пропагандисти взялися погрожувати президенту Токаєву та заявили, що сьогодні Казахстан має варіантів більше, ніж «або в ЗАГС, або до прокурора». «Український варіант» – продовження впровадження сучасних західних інститутів та практик у казахську політику – закінчиться втратою суверенітету, а потім, можливо, частини територій. І це не «кремлівська пропаганда». Ще питання, хто більше буде незадоволений у такому варіанті – Москва чи Пекін», – йдеться в повідомленні.

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Росіяни взялися погрожувати президенту Токаєву фото: скріншот

Нагадаємо, глава Військового комітету розкрив план НАТО на випадок війни з Росією.

Раніше ми повідомляли, що США, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан мають намір розширити співпрацю у сферах безпеки, економіки та енергетики.