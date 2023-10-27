Азербайджан і Казахстан збільшують товарообіг в обхід Росії

Представники Азербайджану і Казахстану відзначили вигідне розташування їхніх країн на важливих транспортних коридорах





Казахстан готовий наростити постачання несировинних товарів до Азербайджану на $300 млн. Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомила пресслужба Міністерства національної економіки Казахстану за підсумками зустрічі в Астані глави відомства Алібека Куантірова та азербайджанського посла Агалара Атамогланова.

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«Сторони обговорили питання торговельно-економічної співпраці між двома країнами. Обсяг двостороннього товарообігу за підсумками 2022 року становив близько $500 млн. У перспективі цей показник може бути збільшений до $1 млрд. Крім того, міністр підтвердив зацікавленість Казахстану в експорті вітчизняної обробленої продукції до Азербайджану. Це понад 100 несировинних товарних позицій на суму близько $300 млн», – йдеться у повідомленні. Посол Атамогланов у свою чергу повідомив, що Азербайджан готовий збільшити постачання сільськогосподарської продукції до Казахстану.

Співрозмовники відзначили вигідне розташування обох країн на важливих транспортних коридорах.

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«У зв'язку з цим все більшої актуальності набуває Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут (ТМТМ), що з'єднує Китай та Європейський Союз через Центральну Азію, Кавказ і Туреччину. У рамках ТМТМ відзначається зростання більш ніж удвічі після перевалки вантажів. У ході бесіди було відзначено позитивну динаміку транспортування казахстанської нафти за допомогою цього маршруту», – наголосили у казахстанському Мінекономіки.

Нагадаємо, Казахстан, Азербайджан та Вірменія докладають максимальних зусиль для розвитку транспортного коридору через Каспій, в обхід Росії. Як писав ресурс Eurasianet, Казахстан досяг домовленості з Азербайджаном та Грузією про створення спільної логістичної компанії для розширення вузьких місць у Транскаспійському коридорі, який пролягає повз Росію. Відповідну угоду було підписано під час візиту прем'єр-міністра Казахстану Аліхана Смаїлова на Південний Кавказ.

Мета спільної логістичної компанії – спростити постачання товарів з Китаю до Європи та оптимізувати тарифний процес. Песимістичні аналізи майбутнього Транскаспійського (Серідного) коридору ґрунтувалися на тому, що вантажам доведеться перетинати кілька кордонів. Створення спільної логістичної компанії Азербайджану, Казахстану та Грузії покликане подолати перешкоди.

До слова, Казахстан може найближчим часом заборонити росіянам масово отримувати банківські картки. У громадян РФ під час відкриття рахунків, ймовірно, незабаром вимагатимуть дозвіл на проживання у країні. Про це йдеться в ухвалі, опублікованій на порталі нормативних правових актів Казахстану.

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Національний банк Казахстану підготував відповідні зміни до законодавства. Формально посилення спрямовані на мінімізацію ризиків протиправних операцій – незаконний обіг наркотиків та гральний бізнес.