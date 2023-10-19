Казахстан зупинив поставки військових товарів до РФ

Йдеться про товари як казахстанських, так і іноземних виробників

Уряд країни визнав, що заборона викликана санкціями

Казахстан обмежив експорт до РФ понад сотні товарів через західні санкції, інформує «Інтерфакс».

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Повідомляється, що Казахстан запровадив обмеження на експорт 106 видів товарів через західні санкції. Відповідну заяву зробив віце-міністр торгівлі та інтеграції країни Кайрат Торебаєв.

«Ми запровадили обмеження на експорт товарів, призначених для військових цілей. Це 106 різних видів. Їх експорт повністю обмежений», – підкреслив він.

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У публікації зазначили, що йдеться про товари як казахстанських, так і іноземних виробників. Обмеження запроваджено у зв'язку із західними санкціями.

Серед товарів, на які введено обмеження на вивезення: запчастини для дронів, спеціальна електроніка, чіпи тощо.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти іранських виробників зброї та кількох російських компаній. Обмеження запровадили, щоб позбавити бойовиків ХАМАС доступу до озброєння. Санкції стосуються крипто-бізнесу в Газі під назвою Buy Cash Money and Money Transfer Company, який надає послуги з переказу грошей і обміну віртуальної валюти, включаючи криптовалюту біткойн.