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    Гнів природи: Європою пройшовся руйнівний ураган (фото, відео)

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    У Франції через обірвані дроти електропостачання без електрики залишилися чверть мільйона громадян - Гнів природи: Європою пройшовся руйнівний ураган (фото, відео)
    У Франції через обірвані дроти електропостачання без електрики залишилися чверть мільйона громадян
    фото: twitter Jean-Guy Maréchal

    Західна Європа знову страждає через негоду

    Франція, Нідерланди, Бельгія та Німеччина стикнулися з жахливою стихією.

    Як повідомляє euronews, у Нормандії і Бретані пориви вітру перевищували 150 кілометрів на годину. Потім ураган перемістився в бік столичного регіону Іль-де-Франс. Без електрики на якийсь час лишись 120 тисяч будинків.

    У національній компанії французьких залізниць заявили про декілька сотень інцидентів; робітникам довелося розчищати шляхи. При цьому графік руху швидкісних поїздів порушений не був.

    У департаменті Приморська Сена швидкість вітру досягала часом 175 кілометрів на годину.

    За даними Météo France, ураган «Аврора» продовжує рухатися на схід. Національна метеорологічна служба Німеччини попередила про сильні пориви вітру на півночі і північному сході країни в найближчу добу.


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    Теги: Німеччина стихійні лиха Франція Бельгія ураган
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    Гнів природи: Європою пройшовся руйнівний ураган (фото, відео)