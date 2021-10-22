Гнів природи: Європою пройшовся руйнівний ураган (фото, відео)

У Франції через обірвані дроти електропостачання без електрики залишилися чверть мільйона громадян

Західна Європа знову страждає через негоду

Франція, Нідерланди, Бельгія та Німеччина стикнулися з жахливою стихією.

Як повідомляє euronews, у Нормандії і Бретані пориви вітру перевищували 150 кілометрів на годину. Потім ураган перемістився в бік столичного регіону Іль-де-Франс. Без електрики на якийсь час лишись 120 тисяч будинків.

У національній компанії французьких залізниць заявили про декілька сотень інцидентів; робітникам довелося розчищати шляхи. При цьому графік руху швидкісних поїздів порушений не був.

У департаменті Приморська Сена швидкість вітру досягала часом 175 кілометрів на годину.

За даними Météo France, ураган «Аврора» продовжує рухатися на схід. Національна метеорологічна служба Німеччини попередила про сильні пориви вітру на півночі і північному сході країни в найближчу добу.

View this post on Instagram A post shared by Anna in Paris (@anna_in_paris)

Conditions from #StormAurore in Vendee, NW France tonight. pic.twitter.com/2v3LqPx4bs — Joint Cyclone Center (@JointCyclone) October 20, 2021



Читайте також: