Гнів природи: Європою пройшовся руйнівний ураган (фото, відео)

Франція, Нідерланди, Бельгія та Німеччина стикнулися з жахливою стихією.

Як повідомляє euronews, у Нормандії і Бретані пориви вітру перевищували 150 кілометрів на годину. Потім ураган перемістився в бік столичного регіону Іль-де-Франс. Без електрики на якийсь час лишись 120 тисяч будинків.

У національній компанії французьких залізниць заявили про декілька сотень інцидентів; робітникам довелося розчищати шляхи. При цьому графік руху швидкісних поїздів порушений не був.

У департаменті Приморська Сена швидкість вітру досягала часом 175 кілометрів на годину.

За даними Météo France, ураган «Аврора» продовжує рухатися на схід. Національна метеорологічна служба Німеччини попередила про сильні пориви вітру на півночі і північному сході країни в найближчу добу.

View this post on Instagram

Conditions from #StormAurore in Vendee, NW France tonight. pic.twitter.com/2v3LqPx4bs

Spain: Flashfloods wash away restaurant tables and chairs.

Massive Storm hits Spain, triggers Flash Floods in Valencia, Torrevieja#FlashFloods #Climate #Weather #ClimateChange #tempeteAurore #StormAurore #Floods #Climatechange #climatecrisis #Spain #Valencia #Torrevieja pic.twitter.com/LVWGCmjuzq