На виборах у Північній Ірландії перемогли прихильники виходу із Сполученого Королівства

Партія «Шинн Фейн» прагне до єдності з Дубліном

На виборах до Асамблеї Північної Ірландії вперше перемогла націоналістична партія «Шинн Фейн», яка підтримує політичну єдність із Ірландією.

«Шинн Фейн» матиме 27 місць в асамблеї з 90, у Демократичної юніоністської партії, яка виграла вибори з початку 2000-х, — 25 місць. Юніоністи перемагали під час виборів до законодавчого органу Північної Ірландії з її заснування 1921 року, пише ВВС.

Агентство підкреслює, що на цих виборах об'єднання Північної Ірландії та Ірландії не займало центрального місця у передвиборчій кампанії партії, яка починала свою історію як політичне крило терористичної Ірландської республіканської армії.

Лідер «Шинн Фейн» Мішель О'Ніл має право стати першим міністром за підсумками виборів, проте кабінет міністрів буде сформований лише у випадку, якщо Демократична юніоністська партія висуне заступника першого міністра — у Північній Ірландії уряд очолюють обидва чиновники. Юніоністи ще не вирішили, чи це зроблять.

Об'єднання Ірландії та Північної Ірландії можливе, якщо в обох країнах за це проголосують на референдумах. Референдум у Північній Ірландії може бути призначений лише у випадку, якщо опитування громадської думки покажуть, що більшість підтримують об'єднання.

До слова, сьогодні двоє культових ірландських рокерів – фронтмен легендарного рок-гурту U2 Боно та беквокаліст гурту Едж – виступили на платформі київської станції метро «Хрещатик».