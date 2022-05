Лідери легендарного гурту U2 виступили у київському метро (відео)

Про візит культових ірландських рокерів до Києва заздалегідь не повідомлялося

Фронтмен легендарного рок-гурту U2 Боно та беквокаліст гурту Едж виступили у Києві на станції метро Хрещатик.

Зокрема, вони виконали свої головні хіти, а також заспівали пісню Stand by Me (зі словами Stand by Ukraine) разом із українським гуртом «Антитіла», учасники якого вступили до лав територіальної оборони.

Варто зазначити, що про візит культових ірландських рокерів до Києва заздалегідь не повідомлялося.

Нагадаємо, що у березні цього року Боно присвятив вірш Україні та президенту Зеленському.

О святий Патрик, він вигнав змій.З його молитвами, але це ще не все, що потрібноБо змія символізуєЗло, що піднімаєтьсяІ ховається в твоєму серціКоли воно розбивається.І зло піднялося, друзі моїВід темряви, що живе в деяких людях,Але в смутку і страхуСаме тоді можуть з’явитися святіЩоб ще раз вигнати тих старих змій.І вони борються за те, щоб ми були вільнимиВід психа в цій людській родині.Смуток і біль ІрландіїВ теперішній Україні,А ім'я святого Патрика тепер Зеленський.