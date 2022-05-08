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    Лідери легендарного гурту U2 виступили у київському метро (відео)

    Кого лише не зустрінеш в столичному метро. Цього разу сюди завітали лідери&nbsp;U2 - Лідери легендарного гурту U2 виступили у київському метро (відео)
    Кого лише не зустрінеш в столичному метро. Цього разу сюди завітали лідери U2

    Про візит культових ірландських рокерів до Києва заздалегідь не повідомлялося

    Фронтмен легендарного рок-гурту U2 Боно та беквокаліст гурту Едж виступили у Києві на станції метро Хрещатик.

    Зокрема, вони виконали свої головні хіти, а також заспівали пісню Stand by Me (зі словами Stand by Ukraine) разом із українським гуртом «Антитіла», учасники якого вступили до лав територіальної оборони.

    Варто зазначити, що про візит культових ірландських рокерів до Києва заздалегідь не повідомлялося.

    Нагадаємо, що у березні цього року Боно присвятив вірш Україні та президенту Зеленському.

    О святий Патрик, він вигнав змій.
    З його молитвами, але це ще не все, що потрібно
    Бо змія символізує
    Зло, що піднімається
    І ховається в твоєму серці
    Коли воно розбивається.
    І зло піднялося, друзі мої
    Від темряви, що живе в деяких людях,
    Але в смутку і страху
    Саме тоді можуть з’явитися святі
    Щоб ще раз вигнати тих старих змій.
    І вони борються за те, щоб ми були вільними
    Від психа в цій людській родині.
    Смуток і біль Ірландії
    В теперішній Україні,
    А ім'я святого Патрика тепер Зеленський.
    Теги: росія окупанти Київ метро війна Україна окупація #stoprussia
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    Лідери легендарного гурту U2 виступили у київському метро (відео)