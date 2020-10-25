Вибори-2020: де і коли дивитися результати екзит-полів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Результати екзит-полів оголосять після закриття виборчих дільниць, тобто після 20:00

Трансляцію оголошення екзит-полів можна буде подивитися на сайті «Главкома»

Підсумки місцевих виборів в Україні, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, можна буде оцінити за результатами декількох екзит-полів.

Результати опитувань оголосять о 20:00, після закриття виборчих дільниць.

Зазначимо, що Національного екзит-полу цьогоріч немає.

Від ідеї масштабного всеукраїнського опитування також відмовилися Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), Центр соціальних і маркетингових досліджень SOCIS, Центр Разумкова, Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва і Центр Соціальний моніторинг.

Отже, соціологічна група Рейтинг презентує сьогодні ввечері кілька екзит-полів та результати електорально-поведінкового дослідження, яке допоможе вивчити очікування, мотивації участі/неучасті громадян у виборах, ставлення до місцевих виборів та «всеукраїнського опитування Зеленського», відповіді на п’ять питань президента. Результати оголосять у розрізі різних демографічних та електоральних груп. Трансляція оголошення екзит-полів буде доступна на YouTube-каналі агентства та на сайті «Главкома».

У «Рейтингу» вказали, що це комбіноване дослідження проводитимуть на замовлення телеканалу «Україна». Дослідження включатиме в себе:

опитування респондентів, які проголосували, на виході з 140 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Для випадкового відбору респондентів буде застосована методика сталого кроку.

опитування респондентів, які не голосували на виборах, методом телефонного опитування з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Загалом «Рейтингу» працюватиме на 400 виборчих дільницях, екзит-полами і опитуваннями планується охопити біля 20-22 тис. респондентів.

Також повідомлялося про те, що на телеканалі «Україна 24» оголосять результати екзит-полів, проведених в рамках спільного проекту телеканалу та студії Савіка Шустера. Опитування планують провести методом face to face, у 12 містах України: Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Маріуполь, Кривий Ріг, Чернівці, Ужгород, Миколаїв, Вінниця, Черкаси.

Зокрема, мають оголосити імена мерів, які переможуть, назви міст, де відбуватиметься другий тур, і партії, які подолають п’ятивідсотковий бар'єр.

Соціологи планують опитають від 40 до 60 тис. українців у всій країні. Більше 1,5 тис. інтерв'юерів працюватимуть на 554 виборчих дільницях, а 70 операторів call-центру протягом дня прийматимуть дані від соціологів. Гранична похибка вибірки, що очікується, - 1,6% із довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).