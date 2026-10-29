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На війні в Україні загинув герой відомого мему

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На війні в Україні загинув герой відомого мему
Курбатов став героєм мема після розмови із журналістом
фото з відкритих джерел

Інокентій Курбатов став героєм мему про «недосконалість суспільства» після спілкування з журналістом щодо знесення скверу в Брянську

Брянський художник Інокентій Курбатов загинув під час бойових дій в Україні орієнтовно через місяць після відправки на фронт. Про його смерть журналу «Пост-» повідомили мати та мачуха загиблого, передає «Главком».

Згідно з їхніми словами, Курбатов підписав контракт, а сповіщення про його загибель з військової частини мати отримала 27 жовтня. Обставини його смерті не розголошуються. Родичі також зазначили, що останнім часом він багато розмірковував про порядок у світі, скаржився на важкість життя і прагнув зробити щось корисне.

Курбатов набув популярності в інтернеті та став героєм мему після спілкування з журналістом щодо знесення скверу в Брянську, коли замість прямої відповіді почав філософствувати про недосконалість суспільства. З дитинства він займався малюванням, здобув профільну освіту, працював викладачем, а також тривалий час жив у монастирях, де займався іконописом, господарськими роботами та випасанням худоби.

Відео мему:

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Марата Гіматдінова.

Марат Гіматдінов був кандидатом у майстри спорту з плавання, неодноразовим чемпіоном змагань обласного рівня. З осені 2022 року брав участь у злочинній війні РФ проти України. Був командиром взводу управління мінометної батареї та мав військове звання капітан.

Теги: смерть фронт

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