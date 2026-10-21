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Зеленський відповів, чи погодиться на замороження фронту в обмін на мир

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський відповів, чи погодиться на замороження фронту в обмін на мир
Зеленський допускає мирну угоду зі збереженням контролю над 75% України
фото: Getty images

Президент відповів на запитання про мирну угоду, за якої Україна збереже контроль над щонайменше 75% своєї території

Президент України Володимир Зеленський ствердно відповів на запитання про можливість укладення мирної угоди, яка передбачатиме замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. Таку заяву глава держави зробив в ефірі американського телеканалу Fox News, повідомляє «Главком».

Під час розмови журналіст запропонував президенту один із можливих сценаріїв завершення війни. «Чи погодилися б ви на мирну угоду із замороженням по лінії фронту, за якої ви збережете 75% або більше території України?» – запитав журналіст. «Так», – відповів Зеленський. 

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Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що спецпредставник президента США Стів Віткофф має представити російському керівництву план часткового припинення вогню. За словами президента Фінляндії Александра Стубба, пропозиції передбачають припинення ударів по енергетичній та продовольчій інфраструктурі, а також можливий мораторій на бойові дії в Чорному морі.

Крім того, раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість запропонувати Росії економічні та політичні вигоди в обмін на тривале припинення вогню в Україні. За інформацією журналістів, Вашингтон прагне спочатку знизити інтенсивність бойових дій, а згодом перейти до ширших домовленостей із Москвою. Конкретних умов можливих поступок наразі не розкрито.

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Теги: війна фронт перемир'я переговори Володимир Зеленський

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