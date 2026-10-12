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Сили оборони на фронті ліквідували 58-річного чемпіона Бурятії з боротьби

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Сили оборони на фронті ліквідували 58-річного чемпіона Бурятії з боротьби
У липні 2026 року Соїл Халзанов підписав контракт із Міноборони РФ та долучився до злочинної агресії РФ проти України

25 вересня 2026 року після тяжкого поранення окупант Халзанов помер у військовому госпіталі Ростова-на-Дону

Захисники України знищили російського окупанта Соїла Халзанова. Про це повідомляє «Главком».

Соїл Халзанов народився 18 листопада 1967 року.

У школі почав займатися вільною боротьбою. Здобув розряд кандидата у майстри спорту з боротьби серед юнаків, був призер республіканських змагань. У 1984 році став чемпіонов Республіки Бурятія з вільної боротьби.

У липні 2026 року Соїл Халзанов підписав контракт із Міноборони РФ та долучився до злочинної агресії РФ проти України. У війні брав участь у складі 5-ої окремої гвардійської танкової бригади на посаді водія взводу радіаційної та хімічної та біологічної розвідки.

25 вересня 2026 року після тяжкого поранення помер у військовому госпіталі Ростова-на-Дону.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 14 жовтня.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: війна вільна боротьба смерть окупанти

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