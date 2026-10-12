Сили оборони на фронті ліквідували 58-річного чемпіона Бурятії з боротьби

У липні 2026 року Соїл Халзанов підписав контракт із Міноборони РФ та долучився до злочинної агресії РФ проти України

25 вересня 2026 року після тяжкого поранення окупант Халзанов помер у військовому госпіталі Ростова-на-Дону

Захисники України знищили російського окупанта Соїла Халзанова. Про це повідомляє «Главком».

Соїл Халзанов народився 18 листопада 1967 року.

У школі почав займатися вільною боротьбою. Здобув розряд кандидата у майстри спорту з боротьби серед юнаків, був призер республіканських змагань. У 1984 році став чемпіонов Республіки Бурятія з вільної боротьби.

У липні 2026 року Соїл Халзанов підписав контракт із Міноборони РФ та долучився до злочинної агресії РФ проти України. У війні брав участь у складі 5-ої окремої гвардійської танкової бригади на посаді водія взводу радіаційної та хімічної та біологічної розвідки.

25 вересня 2026 року після тяжкого поранення помер у військовому госпіталі Ростова-на-Дону.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 14 жовтня.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.