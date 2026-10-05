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Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2026 року
Триває 1685-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку окупанти здійснили 24 атаки

За минулу добу на фронті зафіксовано 177 бойових зіткнень. Найбільшу кількість штурмів серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському, де українські захисники зупинили 24 атаки.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного та 85 авіаційних ударів, під час яких скинули 245 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 9574 дрони-камікадзе та здійснили 2335 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 39 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали Василівське, Товстодубове, Мала Слобідка, Сопич, Бачівськ, Потапівка, Кореньок, Уланове, Кучерівка, Ходине, Малушине, Бунячине, Безсалівка, Рижівка, Волфине, Рогізне, Писарівка, Нова Січ, Корчаківка, Храпівщина, Садки, Могриця та Миропілля Сумської області, а також Хрінівка, Янжулівка, Логи та Михальчина Слобода Чернігівської області. Російські війська також завдали авіаційних ударів по Лісківщині та Сумах. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири райони зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та ще один важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2026 року фото 1
cкриншот із Deep State

Минулої доби Сили оборони відбили одну штурмову дію противника. Російські війська завдали чотирьох авіаційних ударів із застосуванням 13 керованих авіабомб та здійснили 192 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, 13 із них – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2026 року фото 2
cкриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили шість атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Лиману, а також у напрямках Гоптівки, Тернової та Захарівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2026 року фото 3
cкриншот із Deep State

Ворог один раз намагався покращити свої позиції, атакуючи у напрямку Куп’янська-Вузлового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2026 року фото 4
cкриншот із Deep State

Українські захисники відбили сім спроб загарбників просунутися поблизу Дерилового, Дробишевого, Зарічного та Лимана.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2026 року фото 5
cкриншот із Deep State

Противник здійснив одну штурмову дію в районі Миколаївки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2026 року фото 6
cкриншот із Deep State

Російські війська здійснили один штурм у районі Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2026 року фото 7
cкриншот із Deep State

Російські війська здійснили 23 атаки. Загарбники вели наступальні дії в районах Костянтинівки та Новоселівки, а також у напрямках Осикового, Миколайпілля, Райського, Торського та Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2026 року фото 8
cкриншот із Deep State

Окупанти здійснили 24 атаки. Ворог намагався просунутися в районах Білицького, Світлого, Василівки та Молодецького, а також у напрямках Ганнівки, Добропілля та Сергіївки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2026 року фото 9
cкриншот із Deep State

Російські війська один раз атакували в районі Новогеоргіївки.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2026 року фото 10
cкриншот із Deep State

Окупанти тричі намагалися просунутися в районі Гуляйпільського, а також у напрямках Косівцевого та Копанів.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2026 року фото 11
cкриншот із Deep State

Ворог двічі намагався покращити свої позиції, атакуючи в районі Малої Токмачки та у напрямку Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1685-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія окупанти ЗСУ Генштаб фронт

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Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2026 року
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