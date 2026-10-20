Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 26 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 206 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Південно-Слобожанському, де українські захисники відбили 26 штурмів.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного та 63 авіаційних ударів, під час яких скинули 217 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8784 дрони-камікадзе та здійснили 2607 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів противника зазнали Уланове, Писарівка, Кореньок, Хотінь, Мала Корчаківка, Юнаківка, Лужки та Велика Рибиця. Також російські війська завдали авіаційних ударів по районах Писарівки, Різниківки та Сінного. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один пункт управління безпілотними літальними апаратами та два райони зосередження особового складу противника.

Крім того, втрати російських загарбників за добу склали 1560 осіб. Українські захисники також знешкодили дев'ять танків, п'ять бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, чотири ракети, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1578 безпілотних літальних апаратів, 293 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

скриншот із Deep State

Російські війська здійснили чотири атаки в районах Товстодубового, Коренька, Бунячиного та Рівного.

На Південно-Слобожанському напрямку

скриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили 26 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Кутьківки, Лимана, Стариці, Малої Вовчої, Ізбицького, Вільчі, Охрімівки, Захарівки, Караїчного, Бочкового, Зибиного та Радьківки.

На Куп’янському напрямку

скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Лиманському напрямку

скриншот із Deep State

Українські захисники зупинили 12 спроб противника просунутися. Загарбники атакували в районах Колодязів, Діброви, Новомихайлівки, Дружелюбівки, Червоного Ставу, Зеленої Долини та Лимана.

На Слов’янському напрямку

скриншот із Deep State

Російські війська здійснили сім атак у районах Ямполя, Пискунівки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку

скриншот із Deep State

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

скриншот із Deep State

Зафіксовано 15 атак російських військ. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки, Дружківки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку

скриншот із Deep State

Українські оборонці зупинили 21 атаку противника. Російські війська атакували в районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснювали штурми в напрямках Софіївки, Вільного, Кучерового Яру, Ганнівки, Чернігівки, Добропілля та Мирного.

На Олександрівському напрямку

скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку

скриншот із Deep State

Сили оборони відбили 11 атак загарбників у районах Різдвянки, Долинки, Гіркого, Чарівного та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

скриншот із Deep State

Українські захисники відбили дві атаки противника в районах Зарічного та Приморського.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1700-й день повномасштабної війни в Україні.