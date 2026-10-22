Пережила концтабори та Кенгірське повстання. На Львівщині померла зв’язкова УПА Марія Мельник
У лютому 1946 року Мельник заарештували та засудили до 19 років тюрми та п’яти років виселення
У Стрию Львівської області на 100-му році життя померла Марія Мельник. Вона була зв’язковою УПА. Про це у соцмережах 22 жовтня повідомила її онука Галина Кравцова, передає «Главком».
«Була доброю донькою для своїх батьків. Як найстарша з чотирьох дітей, сумлінно допомагала мамі по господарству. Вже тоді батько – член ОУН – прививав доньці патріотизм, любов до Батьківщини. Була прекрасною дружиною, чудовою матірʼю. Народила і виховала двох дітей, в яких вклала всю душу. В складні часи не опускала рук, самовіддано працювала, щоб дітям нічого не бракувало. Була найкращою бабусею, мала трьох онуків, яким дала стільки любові та теплої опіки…», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Марія Мельник долучилася до ОУН у 1943 році та отримала псевдо Фіалка. Згодом вона стала зв’язковою УПА. Вона допомагала повстанцям, передавала повідомлення, збирала кошти на продукти й одяг та доглядала за пораненими бійцями.
У лютому 1946 року Мельник заарештували та засудили до 19 років тюрми та п’яти років виселення. Вона пройшла через радянські концтабори, важкі роботи в Казахстані та була Кенгірського повстання в’язнів 1954 року.
Після років заслання та ув’язнення Марія Мельник повернулася до України. Її родинний будинок, де вона колись допомагала повстанцям – знесли.
Нагадаємо, на початку жовтня помер 99-річний ветеран УПА і дивізії «Галичина» зі Львова Зенон Врублевський.
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