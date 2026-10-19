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Українські військові вперше евакуювали пораненого з фронту повітряним дроном (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Українські військові вперше евакуювали пораненого з фронту повітряним дроном (відео)
Попри важкий стан і складні умови, військовий на позиції продовжував відбивати атаки противника, поки готували евакуацію
фото: скриншот з відео

До операції залучили бійців чотирьох підрозділів Сухопутних військ, які переобладнали важкий гексакоптер для порятунку військового

Українські військові провели повітряну евакуацію пораненого бійця безпосередньо з фронту за допомогою важкого безпілотника. До операції долучилися військовослужбовці 92-ї окремої штурмової бригади, 30-ї окремої механізованої бригади, 10-го армійського корпусу та 14-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву військових.

Поранений військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади перебував на позиції та потребував допомоги. Однак через велику кількість російських дронів і заміновану місцевість евакуювати його звичним способом – за допомогою наземного роботизованого комплексу – було неможливо.

Для операції використали важкий гексакоптер українського виробника, який безкоштовно надав безпілотник військовим. Бійці 92-ї окремої штурмової бригади спільно з розробником модернізували апарат відповідно до вимог місії.

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Військові впровадили технічні рішення, які мали забезпечити стійкість і стабільність гексакоптера під час польоту з пораненим. Перед операцією виробник і військовослужбовці провели випробування, а до виконання завдання залучили суміжні підрозділи.

«Надзвичайно складна операція, але результативна. Це історична подія, це наступний етап евакуацій поранених, до якого ми всі прийдемо. Тепер починається серйозна системна робота, щоб такі місії відбувалися постійно», – розповів Напалм, командир відділення та програміст роти безпілотних наземних систем 92-ї бригади, який брав участь у підготовці дрона.

Керував гексакоптером досвідчений оператор 2-го механізованого батальйону 30-ї бригади з позивним Чорний.

«Ми передали нашому побратиму спеціальну амуніцію, записали відеоінструкцію, як цим користуватися. Дуже тішуся, що все вдалося. Операція була гарно спланована, дуже багато людей було задіяно», – зазначив військовослужбовець.

Попри важкий стан і складні умови, військовий на позиції продовжував відбивати атаки противника, поки готували евакуацію. Зрештою його успішно доправили до точки евакуації. Нині боєць лікується та проходить реабілітацію. За інформацією військових, його життю вже нічого не загрожує.

Українська компанія SkyFall розробила перший повітряний дрон для евакуації поранених військових із поля бою. Безпілотник StarGate може транспортувати людину разом із бойовим спорядженням, а його випробування вже розпочали у фронтових умовах.

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Теги: ЗСУ фронт війна евакуація дрон

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