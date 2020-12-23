Погоня, стрілянина, поранення: вночі в Києві розгорнувся справжній голлівудський сюжет

Hyundai врізався в автомобіль патрульних, які перегородили йому дорогу

Вночі для затримання порушника поліції довелося відкрити стрілянину по його автівці

У ніч на середу, 23 грудня, близько 00:20 на Оболоні патрульні оформлювали п’яного водія і зупинили водія Hyundai, щоб був понятим. Водій же, порушуючи ПДР, почав тікати. На законну вимогу правоохоронців про зупинку він не реагував.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

На проспекті Гонгадзе (Виноградар) втікач в’їхав в Opel, а вже на перехресті проспектів Правди та Гонгадзе поліцейські перекрили втікачу дорогу службовими автівками.

Патрульні, розуміючи, що водій не збирається зупинятися і «йде на таран», використовуючи табельну зброю, почали стріляти по автівці порушника.

Водій загальмував прямо у патрульну Toyota, а потім дістав пістолет та здійснив один постріл.

Копи кажуть, що одразу ж дістали водія з автомобіля та передали лікарям, які терміново шпиталізували чоловіка.

Наразі відомо, що у водія поранення голови. Хто саме здійснив це поранення, мають з’ясувати правоохоронці спеціальної групи главку та слідчі із ДБР.

Крім того, цей автомобіль Hyundai за декілька годин до цього потрапив у ДТП, з місця якої втік.

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