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    Погоня, стрілянина, поранення: вночі в Києві розгорнувся справжній голлівудський сюжет

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    Hyundai врізався в автомобіль патрульних, які перегородили йому дорогу - Погоня, стрілянина, поранення: вночі в Києві розгорнувся справжній голлівудський сюжет
    Hyundai врізався в автомобіль патрульних, які перегородили йому дорогу
    Фото: Київ оперативний

    Вночі для затримання порушника поліції довелося відкрити стрілянину по його автівці

    У ніч на середу, 23 грудня, близько 00:20 на Оболоні патрульні оформлювали п’яного водія і зупинили водія Hyundai, щоб був понятим. Водій же, порушуючи ПДР, почав тікати. На законну вимогу правоохоронців про зупинку він не реагував.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    На проспекті Гонгадзе (Виноградар) втікач в’їхав в Opel, а вже на перехресті проспектів Правди та Гонгадзе поліцейські перекрили втікачу дорогу службовими автівками.

    Патрульні, розуміючи, що водій не збирається зупинятися і «йде на таран», використовуючи табельну зброю, почали стріляти по автівці порушника.

    Водій загальмував прямо у патрульну Toyota, а потім дістав пістолет та здійснив один постріл.

    Копи кажуть, що одразу ж дістали водія з автомобіля та передали лікарям, які терміново шпиталізували чоловіка.

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    Погоня, стрілянина, поранення: вночі в Києві розгорнувся справжній голлівудський сюжет
    Погоня, стрілянина, поранення: вночі в Києві розгорнувся справжній голлівудський сюжет
    Погоня, стрілянина, поранення: вночі в Києві розгорнувся справжній голлівудський сюжет
    Погоня, стрілянина, поранення: вночі в Києві розгорнувся справжній голлівудський сюжет
    Погоня, стрілянина, поранення: вночі в Києві розгорнувся справжній голлівудський сюжет
    Погоня, стрілянина, поранення: вночі в Києві розгорнувся справжній голлівудський сюжет
    Погоня, стрілянина, поранення: вночі в Києві розгорнувся справжній голлівудський сюжет
    Погоня, стрілянина, поранення: вночі в Києві розгорнувся справжній голлівудський сюжет
    Погоня, стрілянина, поранення: вночі в Києві розгорнувся справжній голлівудський сюжет

    Наразі відомо, що у водія поранення голови. Хто саме здійснив це поранення, мають з’ясувати правоохоронці спеціальної групи главку та слідчі із ДБР.

    Крім того, цей автомобіль Hyundai за декілька годин до цього потрапив у ДТП, з місця якої втік.

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    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль стрілянина
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