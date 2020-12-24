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    Здоров'я

    Несподіване відкриття німецьких вчених: відомі ліки від діареї допомагають при раку мозку

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    Однак лікарям необхідні подальші дослідження, щоб визначити спосіб доставки препарату у мозок - Несподіване відкриття німецьких вчених: відомі ліки від діареї допомагають при раку мозку
    Однак лікарям необхідні подальші дослідження, щоб визначити спосіб доставки препарату у мозок
    Фото з відкритих джерел

    Препарат проти діареї пригнічує ракові клітини

    Вчені Університету Гете у Франкфурті (Німеччина) визначили, що ліки проти діареї «Лоперамід» може індукувати загибель клітин у гліобластоми – смертельно небезпечної і невиліковної форми пухлини головного мозку, яка погано реагує на звичайну хімієтерапію. Про несподіваний засіб проти раку повідомляється на сайті MedicalXpress.

    Дослідники з'ясували, що у деяких типах пухлинних клітин «Лоперамід» викликає стресову реакцію в ендоплазматичному ретикулумі, який відповідає за ключові етапи синтезу білка.

    Стрес руйнує ретикулум з подальшою деградацією і самознищенням (автофагії) злоякісних клітин. У нормальних клітинах автофагія сприяє руйнуванню пошкоджених компонентів, проте у дефектних вона може викликати незворотні процеси, що ведуть до загибелі.

    «Лоперамід» сприяє підвищеній активності фактора транскрипції ATF4, який, своєю чергою, викликає автофагію. Якщо заблокувати ATF4, то від «Лопераміду» загине набагато менше пухлинних клітин.

    Сам «Лоперамід» безпечний для здорових тканин. Однак необхідні подальші дослідження, щоб визначити спосіб доставки препарату у мозок через гематоенцефалічний бар'єр.

    Нагадаємо, що онкологи розповіли про спосіб виявити рак легенів за сміхом.

    Теги: Німеччина хвороби ліки
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