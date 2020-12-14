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    У світі

    У Нью-Йорку сталася стрілянина біля церкви

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    Поліція застрелила стрілка - У Нью-Йорку сталася стрілянина біля церкви
    Поліція застрелила стрілка

    Чоловік стріляв безладно в повітря біля храму, де перебувало майже 400 осіб

    Поліція Нью-Йорка застрелила чоловіка, який відкрив стрілянину біля кафедрального собору Іоанна Богослова.

    Про це в понеділок, 14 грудня, повідомляє пресслужба міського управління поліції.

    «Людина відкрила стрілянину, поліція відреагувала. Цей чоловік був застрелений, він мертвий», – зазначили правоохоронці.

    На місці стрілянини офіцери виявили «безліч одиниць вогнепальної зброї». У цей момент біля храму відбувався різдвяний виступ, на який прийшли майже 400 осіб.

    Тіло стрільця доставлене в лікарню Сент-Люка. Пресслужба собору уточнила, що ніхто з присутніх на службі не постраждав.

    «Ми дякуємо тим, хто прийшов на допомогу першим і оперативно відреагував на стрілянину біля виходу. Ми вдячні відсутності даних про поранення у присутніх», – йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті храму.

    Відомо, що надзвичайна подія сталася на перетині 112-ї вулиці і Амстердам-авеню Манхеттена.

    Як повідомив член міської ради Марк Левайн, «якийсь чоловік стріляв безладно в повітря.

    «Людина, яка була не в собі, видерлася на будівельне риштування всередині собору під час різдвяної служби близько 16:00. Вона почала безладно стріляти в повітря», – написав Левайн в своєму Twitter.

    За словами члена міської ради, стрілок «кричав, що хоче, щоб його вбили».

    «Поліція прибула на місце оперативно. Чоловіка застрелили», – додав Левайн. Він також підтвердив, що більше ніхто не постраждав.

    Теги: церква кримінал США Нью-Йорк поліція стрілянина
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