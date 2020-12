У Нью-Йорку сталася стрілянина біля церкви

Поліція Нью-Йорка застрелила чоловіка, який відкрив стрілянину біля кафедрального собору Іоанна Богослова.

Про це в понеділок, 14 грудня, повідомляє пресслужба міського управління поліції.

«Людина відкрила стрілянину, поліція відреагувала. Цей чоловік був застрелений, він мертвий», – зазначили правоохоронці.

На місці стрілянини офіцери виявили «безліч одиниць вогнепальної зброї». У цей момент біля храму відбувався різдвяний виступ, на який прийшли майже 400 осіб.

Тіло стрільця доставлене в лікарню Сент-Люка. Пресслужба собору уточнила, що ніхто з присутніх на службі не постраждав.

«Ми дякуємо тим, хто прийшов на допомогу першим і оперативно відреагував на стрілянину біля виходу. Ми вдячні відсутності даних про поранення у присутніх», – йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті храму.

Right Now: NYPD Respond To A Shooting At St. John The Divine Church #NewYork



Source: @cbenavidesTVpic.twitter.com/hqJvIKVsG8