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    У світі

    Двох ймовірних спільників виконавця теракту у Відні взяли під варту

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    На зброї, з якої стріляв нападник, виявлено сліди ДНК одного із затриманих минулої п'ятниці - Двох ймовірних спільників виконавця теракту у Відні взяли під варту
    На зброї, з якої стріляв нападник, виявлено сліди ДНК одного із затриманих минулої п'ятниці

    Затримані підозрюються у сприянні вбивству шляхом надання допомоги нападнику напередодні атаки

    Суд в Австрії ухвалив рішення взяти під варту двох чоловіків, затриманих минулої п’ятниці за підозрою у причетності до терористичного акту 2 листопада у Відні.

    Про це повідомляє АРА з посиланням на речницю земельного суду Відня з кримінальних справ.

    «Стосовно обох чоловіків, затриманих у п'ятницю у зв'язку з терактом у Відні, вжито запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вони підозрюються у сприянні вбивству шляхом надання допомоги нападнику напередодні атаки, а також в участі у терористичній організації та злочинному угрупуванні», – йдеться у повідомленні.

    Вказується, що на зброї, з якої стріляв нападник, виявлено сліди ДНК одного із затриманих – 26-річного афганця з австрійським паспортом.

    За даними ЗМІ, другий затриманий – чеченець, відомий органам держбезпеки Австрії.

    Нагадаємо, 2 листопада у центрі Відня в районі Внутрішнє місто сталися перестрілки.

    Стрілянина розпочалася близько 20.00 (21.00 за київським часом) з вулиці Зайтенштеттенгассе, де розташовано багато кафе і знаходиться синагога. Інформація про те, що саме вона була ціллю нападників, поки не підтверджується. В цей час синагога була зачинена. Всього стрілянина відбулася в шести різних точках міста. Внаслідок теракту загинуло п'ятеро людей, 15 осіб отримали поранення.

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    Теги: Австрія теракт кримінал арешт Відень ДНК стрілянина
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