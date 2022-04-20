На засіданні G20 міністри бойкотували виступ Росії

Делегації країн почали виходити із зали, коли представник РФ почав промову в режимі відеоконференції

Міністри фінансів із різних країн покинули закрите засідання G20 у Вашингтоні, коли свій виступ почав представник Росії Антон Сілуанов. Про це повідомляє CNN.

У бойкоті взяли участь міністр фінансів США Джанет Єллен та інші офіційні особи західних країн. Зокрема, керівниця Європейського центрального банку Крістін Лагард і віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд.

Запрошеними гостями зустрічі G20 також була делегація України. Її офіційні особи теж вийшли під час виступу російського міністра.

Делегації почали виходити із зали, коли Сілуанов почав промову в режимі відеоконференції.

Нагадаємо, раніше Польща запропонувала виключити Росію з групи країн G20. Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Петро Новак навіть заявив, що отримав «позитивну відповідь».

За інформацією світових ЗМІ, ця «позитивна відповідь» нібито прозвучала з американського боку. Втім, офіційно Сполучені Штати ідею викинути Російську Федерацію із Великої двадцятки не коментували.

Водночас Китай виступив на захист Росії як члена G20. Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що виключення Росії зі складу G20 є неможливим.