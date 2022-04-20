МВФ: Україна може потребувати $5 млрд щомісяця

Директорка-розпорядниця вказала на значну шкоду для світової економіки від російського вторгнення в Україну

У наступні три місяці Україна може потребувати до $5 млрд щомісяця для покриття дефіциту бюджету. Такі оцінки українського уряду відповідають потребам, припускає Міжнародний валютний фонд, пише «Голос Америки».

Як заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, МВФ працює з партнерами над мобілізацією цієї допомоги.

«Перше завдання – переконатись, що є підтримка щодо закриття цієї фінансової прогалини у наступні три місяці. Хочу наголосити: $5 млрд потрібно, щоб економіка продовжувала працювати, а не для покриття потреб України з відбудови, які будуть величезними», – заявила Георгієва.

Вона високо оцінила роботу української економічної команди «зі збереження макроекономічної і фінансової стабільності».

Георгієва вказала на значну шкоду для світової економіки від російського вторгнення в Україну.

«Наше найбільше сподівання – це закінчення війни. Це стане єдиним найбільш позитивним фактором для світової економіки», – додала посадовиця.

Директорка-розпорядниця, нагадала, що МВФ надав $1,4 млрд за швидкою програмою рефінансування для України, а також відкрив рахунок для того, щоб інші країни могли перераховувати туди кошти для України. До цього фонду вже зробила внесок Канада.

Зауважимо, що за урядовими оцінками, щоб закрити дефіцит, український бюджет потребує $5-7 млрд щомісяця.