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    Соціум

    Росія осоромилася із новим логотипом McDonald's

    Новий логотип для ресторанів символізує котлету та картоплю фрі - Росія осоромилася із новим логотипом McDonald's
    Новий логотип для ресторанів символізує котлету та картоплю фрі
    фото з відкритих джерел

    Логотип для колишніх ресторанів McDonald's у Росії дуже схожий на лого компанії з виробництва кормів для тварин

    Росія 12 червня, через три місяці після того, як американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's публічно оголосила про свій вихід з країни, запустила мережу нових ресторанів швидкого харчування під новою назвою. Водночас соцмережі помітили схожість логотипа російських ресторанів на лого португальської компанії з виробництва кормів для тварин Matosmix.

    Новий логотип також схожий і на лого мережі автозаправних комплексів WOG.

    Нова назва мережі ресторанів – «Вкусно и точка». Її оголосили за декілька годин до відкриття перших ресторанів у центрі Москви. Логотип оновленої мережі ресторанів має вигляд кола і двох жовтих довгастих геометричних фігур, що символізують котлету та картоплю фрі.

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    Росія осоромилася із новим логотипом McDonald's
    Росія осоромилася із новим логотипом McDonald's
    Росія осоромилася із новим логотипом McDonald's
    Росія осоромилася із новим логотипом McDonald's
    фото: соцмережі

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські власники McDonald's перейменували мережу на «Вкусно и точка» і запустили перші 15 ресторанів у Москві та Підмосков'ї.

    Про рішення залишити російський ринок на тлі вторгнення Росії в Україну компанія McDonald's повідомила 16 травня. Після виходу McDonald's з російського ринку, його активи викупив бізнесмен Олександр Говор.

    Додамо, що ресторани McDonald's в Україні залишаються тимчасово зачиненими, компанія продовжує виплачувати повну зарплатню своїм співробітникам в країні.

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    Теги: росія санкції McDonald's
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    Росія осоромилася із новим логотипом McDonald's