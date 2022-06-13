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  4. «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
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    Соціум

    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)

    Соцмережі тролять креативні здібності росіян - «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    Соцмережі тролять креативні здібності росіян
    фото: DW

    Соцмережі розібрали концепт закладів «Вкусно и точка» на меми

    Користувачі соцмереж тролять Росію, відкрила власний «McDonald's» після офіційного виходу мережі закладів швидкого харчування з країни-агресорки. Відтепер росіяни зможуть перекусити у закладах під назвою «Вкусно и точка», логотип яких дуже схожий на лого португальської компанії з виробництва кормів для тварин Matosmix.

    Соцмережі пишуть, що на місці зачинених автосалонів Audi, Lexus та Porsche з часом з'являться салони «Едет – и ладно».

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    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські власники McDonald's перейменували мережу на «Вкусно и точка» і запустили перші 15 ресторанів у Москві та Підмосков'ї.

    Про рішення залишити російський ринок на тлі вторгнення Росії в Україну компанія McDonald's повідомила 16 травня. Після виходу McDonald's з російського ринку, його активи викупив бізнесмен Олександр Говор.

    Після заяви про завершення роботи компанії McDonald`s у Росії, колишні працівники цієї мережі почали продавати власну уніформу.

    Теги: росія окупанти війна Україна McDonald's новости харчування окупація #stoprussia
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    «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)