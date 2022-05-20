Російський McDonald's купив Олександр Говор: що про нього відомо

Говор придбає весь портфель ресторанів McDonald’s і керуватиме ресторанами під новим брендом

McDonald's оголосив, що уклав угоду про продаж активів у РФ великому франчайзі мережі – бізнесменові Олександру Говору. Про це йдеться у повідомленні компанії.

З 2015 року Олександр Говор працює як франччайзі McDonald's та керує 25 ресторанами в Сибіру. Досі цей бізнес, втім, не приносив йому прибутку, основні доходи говірки пов'язані з нафтохімією та готельним бізнесом.

Згідно з договором, він придбає весь портфель ресторанів McDonald's та керуватиме ресторанами під новим брендом.

Очікується, що після отримання всіх дозволів регуляторних органів закриття угоди відбудеться найближчими тижнями.

При цьому договір купівлі-продажу передбачає збереження робочих місць за персоналом щонайменше два роки.

«Покупець також погодився профінансувати заробітну плату співробітників підприємств, які до закриття працюють у 45 регіонах країни, а також профінансувати зобов'язання перед постачальниками, орендодавцями та комунальні послуги», – додали в McDonald's.

фото: Ako.ru

Зазначається, що Олександр Говор – співзасновник нафтопереробної компанії «НафтаХімСервіс» (власник Яйського нафтопереробного заводу), власник готелю Park Inn та мережі приватних клінік «Гранд Медика» у Новокузнецьку.

Він також виступає єдиним засновником ТОВ «Гід», яке розвиває франшизу «Макдоналдс» у Сибіру, та партнером мережі з 2015 року.

Бізнесмен управляє 25 ресторанами McDonald's у Кемеровській, Новосибірській, Томській областях, Республіці Алтай, а також у Алтайському та Красноярському краях.

Свою кар'єру він зробив у вуглевидобутку – почавши на шахті «Ювілейна» гірником, він став у 1997 році її генеральним директором та великим акціонером холдингу «Южкузбасвугілля». У 2007 році Говар та інші акціонери холдингу зуміли продати свою частку компанії мільярдера Романа Абрамовича. Експерти газети «Ведомости» тоді оцінювали угоду в 500-750 млн. доларів.

З того часу Говор інвестував у різні підприємства – від готельного бізнесу та медичних послуг до нафтохімії. Він був одним із творців компанії «Нафтохімсервіс». Підприємець також володіє готелем Park Inn та мережею приватних клінік «Гранд Медика» у Новокузнецьку.

За даними «Контур.Фокусу», оборот «Нафтохімсервісу» в 2020 році склав 64 мільярди рублів при чистому прибутку в 934 мільйони. Крім того, йому належить компанія «Сибірський розподільний центр», яка займається управлінням нерухомості. Підприємство порівняно невелике (річний виторг 38 мільйонів рублів), але прибуткове (19,2 мільйона рублів).

Окрім цього, Олександр Говор входить до складу засновників двох підприємств у Хакасії: «Таштипські Зорі» (лісове господарство) та мисливське промислове господарство «Озерне». Зважаючи на все, йдеться в цьому випадку не так про бізнес, як про хобі.

З покупкою бізнесу McDonald's Говор стане найбільшим гравцем на російському ринку громадського харчування. До призупинення роботи корпорації у Росії тут працювало понад 800 закладів, більшість із яких належала самим американцям.

Компанія «ГіД» ще раніше уславилася тим, що, незважаючи на рішення американської корпорації про зупинення діяльності, продовжила роботу. Усі заклади у Сибіру не закривалися ні на день.

Нагадаємо, що ресторани McDonald's в Україні залишаються тимчасово зачиненими, компанія продовжує виплачувати повну зарплатню своїм співробітникам в країні.

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