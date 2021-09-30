Напруження між Сербією та Косово: ЄС закликав повернутися до «діалогу примирення»

Україна також не визнає незалежність Косово

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту в Белград закликала Сербію відновити діалог примирення із Косово, передає «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС хоче бачити прогрес у перемовинах і щодо питань реінтеграції, але наголосила, що Сербія повинна виконувати свої обіцянки щодо реформ.

«Я рішуча прихильниця введення Сербії до Європейського союзу. Ми підтримуємо амбіції Сербії якнайшвидше відкрити нові розділи переговорів», – сказала чиновниця ЄС.

Також голова Європейської комісії зазначила, що стурбована напруженою ситуацією на кордоні з Косово та закликала сторони активізувати зусилля щодо діалогу для примирення.

Зауважимо, ситуація на сербсько-косовському кордоні загострилася після рішення Приштини про обов’язковість місцевої реєстрації транспортних засобів. Таким чином, серби, які в’їжджають до Косова, мають користуватися косівськими тимчасовими номерами.

У відповідь на це рішення етнічні серби, які проживають на Півночі Косово, розпочали протест, під час якого заблокували за допомогою вантажівок два головних прикордонних переходи на кордоні з Сербією «Ярині» та «Брняк». Натомість сербська влада направила у регіон підрозділи, які намагалися розігнати протестувальників сльозогінним газом. Однак цього зробити не вдалося.

Белград не визнає одностороннього проголошення незалежності Косово та розглядає рішення влади Приштини щодо автомобільних номерів як акт проти суверенітету Сербії.

Як відомо, колишній сербський автономний край Косово проголосив незалежність 2008 року в односторонньому порядку. Більшість країн Європейського союзу, також Сполучені Штати Америки й Канада відразу визнали незалежну державу.

Натомість Сербія досі вважає Косово частиною своєї території. Україна не визнала Косово, так само й Росія, і Китай.

Нагадаємо, Вйоса Османі, кандидатка від лівонаціоналістичного руху «Самовизначення» (Vetevendosje), була обрана президенткою Косова.